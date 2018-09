Cách tận hưởng cuộc sống trước hôn nhân

Blogger Thanh My khuyên các bạn trẻ nên đi tới bất cứ đâu mình muốn, dành thời gian chăm sóc bản thân... và yêu có trách nhiệm.

Blogger Thanh My (sống tại TP HCM) chia sẻ thời gian gần đây, khi quan sát bạn bè, người xung quanh, My nhận thấy "cưới chậm, sinh ít", dành thời gian tận hưởng cuộc sống đang là lựa chọn của giới trẻ hiện đại trước ngưỡng cửa trưởng thành. Thay vì kết hôn sớm, sinh nhiều con như thế hệ trước, số đông bạn trẻ hiện nay có riêng cho mình một lộ trình tận hưởng trọn vẹn tuổi thanh xuân trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân, gia đình. Dưới đây là những điều các bạn trẻ nên làm trước khi kết hôn và sinh con mà Thanh My đúc kết được.

Bạn hãy du lịch và tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn khi còn độc thân.

Đi những nơi mình muốn

Độc thân là thời điểm tốt nhất để các bạn trẻ có thể "xách ba lô lên và đi" tới bất cứ đâu mình muốn. Những chuyến đi giúp bạn nhìn thấy cuộc sống ngoài kia không chỉ bao la, rộng lớn, nhiều điều thú vị mà còn cả không ít hoàn cảnh khó khăn, từ đó, bản thân biết yêu thương, chia sẻ hơn với những mảnh đời bất hạnh. Bên cạnh đó, bạn sẽ rèn luyện tính tự lập, mạnh mẽ, bản lĩnh đương đầu với thử thách sau mỗi chuyến đi. Sau này, khi đã trở thành cha mẹ, bạn sẽ không phải tiếc nuối bởi những năm tháng thanh xuân đã kịp đặt dấu chân trên mọi hành trình đặt ra.

Học những gì mình thích

Dù học không bao giờ là muộn nhưng tuổi trẻ vẫn là khoảng thời gian đẹp nhất để theo đuổi những ước mơ trong đời. Thay vì biếng lười với những giấc ngủ dài, các cuộc vui chơi vô vị, đăng ký một khóa kỹ năng mềm, học thêm một ngoại ngữ... sẽ giúp cho tương lai của bạn thêm phần vững chắc, thành công hơn.

Học hành chưa bao giờ là muộn, đặc biệt khi bạn đang còn cả tuổi trẻ.

Chăm sóc bản thân

Khi còn trẻ, thời gian và sức khỏe là thứ rất dồi dào nhưng hầu hết bạn trẻ đều không mấy quan tâm, thậm chí "sử dụng" rất lãng phí. Thay vì bào mòn bản thân bằng những buổi tiệc tùng thâu đêm, chuyến lang bạt quên ngày tháng, bạn hãy cố gắng chăm sóc bản thân như tập thể dục đều đặn, tham gia vài lớp yoga, vài khóa làm đẹp...

Yêu có trách nhiệm

Thời gian và tuổi trẻ là hai thứ sẽ chẳng bao giờ quay lại, vì thế, bạn không nên phung phí thời gian vào những mối quan hệ không đâu. Bạn hãy cứ theo đuổi người mình thích, yêu đương, là tình nhân... cùng nhau tận hưởng những cuộc yêu nhau an toàn nhưng cũng cần có trách nhiệm nếu chưa sẵn sàng cho sự ra đời của những đứa trẻ.

Những cuộc "yêu" an toàn và có trách nhiệm sẽ giúp bạn vui vẻ, hạnh phúc hơn.

Cưới chậm, sinh ít

Bạn không nên để vòng xoáy "tốt nghiệp - đi làm - lập gia đình - sinh con" ảnh hưởng đến lộ trình tận hưởng thanh xuân của mình. Thay vì kết hôn và sinh con quá vội, bạn nên cân nhắc kỹ trong việc chọn lựa bạn đời và chỉ thực sự sinh con khi nào cả hai đã chuẩn bị kỹ càng cho một cột mốc mới.

Thanh My