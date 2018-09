Trong khi những người xung quanh lưỡng lự vì sợ liên lụy, Trung Quân bình tĩnh sơ cứu giúp người bị nạn qua cơn nguy kịch.

Trên trang cá nhân, Trung Quân vừa đăng tải status dài kể về chuyện có duyên cứu một mạng người. Nam ca sĩ cho biết vì nhận định đúng bệnh nên anh đã bình tĩnh xử lý, trong khi những người chứng kiến vẫn lưỡng lự sợ phiền.

"Trên đường đi về nhà từ Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), theo hướng trên đường đê đi về, mình thấy một anh nằm ngã gục nên đã nhanh chóng đỗ xe và xuống xem tình hình thế nào. Anh này có triệu chứng co giật, sùi bọt mép và bất tỉnh, cơ thể lạnh ngắt và nhịp thở rất yếu, co cứng lại rất sợ. Lúc ấy nếu cuống chắc chắn sẽ không giải quyết vấn đề gì, tâm niệm trong đầu phải hết sức bình tĩnh. Người dân xung quanh vây quanh rất đông, mỗi người một ý, ai cũng sợ phiền, nên ai cũng lưỡng lự. Thực sự, chính bản thân mình cũng không có kinh nghiệm sơ cứu trong trường hợp này, nhưng thật may là mình nhận định đúng bệnh đó là 'sốc thuốc", Trung Quân chia sẻ.

Ca sĩ Trung Quân sơ cứu kịp thời cứu người gặp nạn

Giọng ca Trong trí nhớ của anh cho biết nạn nhân đã tỉnh dậy sau khi được sơ cứu. Sau đó anh gọi điện cho bác sĩ thì được khen xử lý kịp thời: "Mình đã gọi ngay cho bác sĩ mình quen và được bác khen là xử lý nhanh chóng và chính xác. Với biểu hiện này thì có thể anh ấy sẽ tử vong sau đó nếu không sơ cứu kịp thời. Cám ơn những người bạn đi cùng đã không ngại việc này, ở cùng với Quân lúc ấy để xử lý giúp anh này qua cơn nguy kịch".

Trung Quân cũng tiết lộ anh đã cứu được 4 người từ trước tới giờ. "Đây là người thứ tư trong đời mình cứu. Hai trường hợp đầu tiên là một cậu bé người Trung Quốc bị đuối nước do co thắt tim tại một bãi biển ở Pháp trong chuyến đi du lịch Châu Âu. Một người bị đuối nước ở Đà Nẵng. Một người nữa thì bị tai biến trên đường và tới trường hợp của anh này".

Sau khi đăng tải, câu chuyện của Trung Quân nhận 10.000 lượt thích cùng hàng trăm bình luận ngợi khen của cộng đồng. Tài khoản Cao Tuan Anh phát biểu: "Nếu là em, em nghĩ mình sẽ không đủ dũng khí làm như anh Quân. Lỡ như trường hợp xấu nhất thì bao nhiêu chuyện lằng nhằng xảy ra. Những người xung quanh chắc cũng như em, may ra chỉ dám đứng nhìn và gọi một cuộc điện thoại cấp cứu. Vậy mà anh Quân sẵn sàng dừng xe, làm hết sức mình để cứu người. Em không biết nói gì hơn, chúc anh thật nhiều sức khỏe, dự án trở lại lần này sẽ thật rực rỡ anh nha".

Facebook Đỗ Đức Duẩn viết: "Cứu một người phúc đẳng hà sa. Em làm được việc tốt thì sẽ có nhiều phúc cho con cháu". Thành viên Trần Như Oanh chia sẻ: "Đã biết dù trong gia đình hay ngoài xã hội anh luôn sống rất trượng nghĩa và tình cảm nhưng em vẫn bất ngờ trước hành động của anh ngày hôm nay. Can đảm quyết liệt và liều lĩnh. Cứu một mạng người hơn xây 7 toà tháp. Rất tự hào về anh".

