Ca sĩ Pha Lê bị kẻ gian đục thủng kính ôtô

Pha Lê vừa đăng trên trang cá nhân những bức ảnh về chiếc ôtô của cô ở bãi giữ xe bị kẻ xấu chọc thủng kính. Nữ ca sĩ cho biết, cô nghi lỗ thủng này là do súng bắn khi tìm được một vật giống đạn ở trong xe. May mắn, cô không bị mất đồ. "Tôi là cô gái xui xẻo nhất thế gian... cả bãi xe để đó mỗi xe mình bị đục còn các xe khác không sao là hiểu rồi đó", giọng ca Cảm ơn người đã bỏ ta đi bức xúc.

Bên cạnh đó, Pha Lê tâm sự, cô liên tục bị vận đen bùa vây: "Mỗi lần tôi đăng việc gì không vui lên là bạn bè xúm vào hỏi thăm động viên này nọ, riết rồi ai cũng thấy liên tiếp nhiều chuyện xui lặp đi lặp lại nên câu hỏi thăm chuyển thành: "Số chị sao ý", "Mày số xui bị dính hoài"... tóm lại là giờ mọi người than thở do số. Uh! Thì đổ tại số chứ đổ tại gì bây giờ".

Nữ ca sĩ tâm sự, trước kia mỗi khi gặp chuyện xui là cô hay nổi nóng, trút giận vào đâu đó hoặc ghê hơn là chán nản, chán đời, than thân trách phận, nhưng bây giờ thì bình thường. "Số nó thế chả trách nữa, khi nào có gì may mắn thì mới cười sướng điên lên còn nếu xui thì lại coi như chuyện hằng ngày không có mới lạ. Mình còn không tin đời mình có gì gọi là may mắn nữa. Đối với mình thì coi như dành cả đời trả nợ nghiệp kiếp trước gây ra, chắc kiếp trước mình là công chúa hay nữ hoàng gì đó sung sướng ngút ngàn nên giờ mình phải chịu thôi! Tóm lại... giờ có xui cỡ nào cũng cười", Pha Lê chia sẻ.

Ca sĩ Pha lê bị kẻ gian đục thủng kính xe hơi.

Dưới phần bình luận, nhiều người lo lắng và động viên Pha lê, khuyên nữ ca sĩ nên trình báo công an. Facebook Lê Nguyễn viết: "Trước chị đã bị mất đồ rồi giờ lại bị tiếp. Chán thiệt! Chị phải cẩn thận nhé, mà chị nên trình báo công an để họ điều tra, lỡ bắt được kẻ gian này thì sao. Sắp đến mùa World Cup, bọn cá độ thua tiền chúng sẽ đi ăn cắp, mọi người cũng nên cảnh giác". Còn Facebook Nguyen Tuan động viên: "Sao Pha Lê cứ gặp đủ thứ chuyện tào lao thế nhỉ? Gom lại hết những vụ xui xẻo của em chắc cũng làm được một bộ phim dài tập rồi. Thôi thì của đi thay người, cố lên em. Hết cái đen, cái đỏ sẽ đến".

Trước đó, tháng 9/2017, Pha Lê cũng từng bị cướp túi xách trên đường Hoa Sứ (quận Phú Nhuận, TP HCM) khi vừa bước xuống ôtô với một người cháu gái. Trong túi có khoảng 60 triệu đồng tiền mặt, chứng minh nhân dân, thẻ ATM, hộ chiếu... Ngay lúc đó, cô chạy theo và kêu gào cùng với người bảo vệ ở gần đó nhưng vô ích. Sau khi xảy ra sự việc, Pha Lê đã tới trụ sở công an quận Phú Nhuận để làm thủ tục khai báo.

