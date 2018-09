Ca sĩ Khánh My bức xúc vì bị fan của Trường Giang 'ném đá' nhầm

"Tôi là Khánh My, bên ca sĩ giấu mặt... chứ không phải là diễn viên Khánh My tố Trường Giang tán tỉnh", giọng ca 29 tuổi viết.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Khánh My vừa đăng một status dài lên tiếng việc bị một số fan của Chàng hề xứ Quảng thóa mạ khi nhầm cô với nữ diễn viên Khánh My (27 tuổi, Kiên Giang) - người tố bị Trường Giang tán tỉnh. Nữ ca sĩ viết: "Đáng lẽ tôi không quan tâm đến chuyện này nhưng bị một số fan của anh Trường Giang "tay nhanh hơn cả não" đã vào Facebook tôi, nhắn tin vào số máy trợ lý của tôi nhục mạ và chửi rất thậm tệ, mà không chịu tìm hiểu cho kỹ. Tôi là Khánh My, bên chương trình "Ca sĩ giấu mặt". Còn cô gái Khánh My kia là diễn viên".

Khánh My (29 tuổi, Cà Mau) quán quân chương trình "Ca sĩ giấu mặt".

Bên cạnh đó, giọng ca 29 tuổi cho biết: "Tôi không lấy tiền gia đình hay bản thân ra để mua vị trí của tôi ngày hôm nay. Tôi chưa bao giờ tạo scandal để được nổi tiếng. Xin thưa các bạn đã lầm người, thầy cô, sư phụ tôi không dạy tôi như thế".

Ca sĩ Khánh My bức xúc vì bị fan của Trường Giang 'ném đá'.

Dưới phần bình luận, nhiều người ủng hộ quan điểm và cách lên tiếng thẳng thắn cửa ca sĩ Khánh My khi bị hiểu nhầm. Facebook Hồ Vĩnh Thái động viên: "Showbiz luôn đầy rẫy những cám dỗ. Cây ngay không sợ chết đứng em à. Trắng đen rõ ràng, em đừng lo. Chúc Khánh My luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như trong công việc". Còn Facebook Louis Nguyen viết: "Cạn lời với kiểu fan mù quáng! Toàn tay nhanh hơn não kiểu này thì danh dự của người bị trùng tên sẽ như thế nào khi bị sỉ nhục như vậy trời ơi!".

Cherry Trần