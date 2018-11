Ca sĩ Hồng Nhung nằm viện giữa ồn ào chồng cũ có tình mới

Bà mẹ hai con lộ vẻ mệt mỏi trên giường bệnh và được bác sĩ yêu cầu nghỉ hát vì kiệt sức.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Hà Kiều Anh vừa đăng tải hình ảnh Hồng Nhung nằm trên giường bệnh, kèm theo đó là dòng chia sẻ: "Cuộc đời trắng đen lẫn lộn. Kẻ ngoa ngoắt thì lên ngôi, người nho nhã thì ráng chịu. Chị cố gắng lên vì mọi người sẽ luôn ủng hộ chị và đặc biệt là hai thiên thần nhỏ sẽ luôn bên cạnh mẹ Bống yêu dấu. Tiếc là cuối tuần này không được đi thưởng thức chương trình đã lên kế hoạch của Hồng Nhung và Lệ Quyên. Gặp bác sĩ Kot, ông kêu: Cô bảo chị cô nghỉ hát ngay, nói ít thôi, xuống sức lắm rồi đấy! Tôi nói còn không nghe".

Ca sĩ Hồng Nhung nằm trên giường bệnh.

Trong ảnh, nữ diva lộ rõ vẻ mệt mỏi khi được bác sĩ thăm khám. Nhiều bạn bè như ca sĩ Bằng Kiều, Lệ Quyên, Trương Ngọc Ánh... và người hâm mộ đã để lại những bình luận động viên. Họ mong cô nhanh khỏe và cố gắng vượt qua những khó khăn vì các con.

Trước đó, tối 20/11 chồng cũ Hồng Nhung lên tiếng phủ nhận chuyện hôn nhân đổ vỡ do mình ngoại tình. Kevin Gilmore cho biết anh và Hồng Nhung thực tế đã ly hôn từ năm 2017 nhưng đến tháng 6/2018 mới công bố rộng rãi thông tin này với công chúng. Anh đến với Thiri (bạn gái hiện tại, người Myanmar ) khi đã ly hôn với Hồng Nhung được một thời gian. Vì vậy không có chuyện hôn nhân đổ vỡ do "người thứ 3" như tin đồn. Vị doanh nhân khẳng định những gì cộng đồng ở Việt Nam đang chia sẻ là hoàn toàn sai sự thật. Tuy nhiên, nhiều khán giả lại chỉ ra sự mâu thuẫn khi lục lại những bức ảnh do Hồng Nhung đăng tải. Cuối tháng 12/2017 nữ ca sĩ vẫn chia sẻ những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc, trong khi Kevin Gilmore khẳng định đã ly hôn vợ từ năm 2017.

Ca sĩ Hồng Nhung và ông xã Kevin Gilmore khi còn bên nhau.

Sau ly hôn, Hồng Nhung đã "tự xốc mình lên và cho con được cười hồn nhiên từ những niềm vui nhỏ nhất". Nữ diva cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể bên hai con Tôm, Tép dù bận rộn với công việc. Cô thỉnh thoảng đưa con cùng tham dự sự kiện và du lịch khám phá thiên nhiên.

Cherry Trần