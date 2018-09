Cái chết thương tâm của 9x bị đâm hoại tử ruột vì ghen tuông

A Tuyết Linh (sinh năm 1999) trú tại thôn Konhngo Kotu, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum bị đâm hoại tử ruột dẫn đến tử vong.

Ngày 3/8 cộng đồng xôn xao trước hình ảnh chàng trai nằm một chỗ với thân hình chỉ có da bọc xương. Hình ảnh được chia sẻ bởi Facebooker Nguyễn Thị Diễm My (Kon Tum). Khi biết hoàn cảnh của A Tuyết Linh, chị My đến thăm và quyết định đăng câu chuyện lên mạng với hy vọng mọi người có thể giúp đỡ phần nào cho Tuyết Linh.

Do mâu thuẫn ghen tuông, Tuyết Linh bị đâm vào tối 28/5 tại địa phương. Cậu bị hoại tử ruột, không thể ăn uống được gì, tuy đã được lắp hậu môn nhân tạo nhưng tình trạng không khả quan hơn nên sau đó đã được bệnh viện trả về.

Trước hình ảnh thương tâm của Tuyết Linh nhiều người không khỏi xót xa: “Thương quá các bạn ơi, mình không hiểu hoại tử ruột thế nào mà lại như thế kia. Cầu mong em sớm qua khỏi”, Khải Trần chia sẻ. Hay những dòng bình luận có nội dung “Sao mà thương quá vậy”, “Tội nghiệp em quá”… xuất hiện rất nhiều.

Chưa đầy một ngày sau khi những hình ảnh của Tuyết Linh được các Facebooker chia sẻ với mong muốn kêu gọi giúp đỡ, cầu mong cho cậu sớm khỏi bệnh thì 2 giờ sáng ngày 4/8, cậu đã mất tại nhà riêng. Chị Diễm My thông báo trên trang cá nhân: "My vừa nhận được tin gia đình em A Tuyết Linh báo, em ấy đã qua đời sau một thời gian chống chọi, chịu đựng với những cơn đau của thể xác, nay em đã được về an nghỉ cùng Chúa. Gia đình nhờ My gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người gần xa đã quan tâm, chia sẻ và ủng hộ em ấy và gia đình họ trong thời gian qua".

Chị Diễm My thông báo trên trang cá nhân.

Nhiều người không khỏi xót xa: “Mới sáng đọc thông tin về em và đang mong đợi các tấm lòng của nhà hảo tâm giúp đỡ em qua cơn hoạn nạn thì giờ em đã ra đi. Có lẽ em không đợi được nữa sau môt thời gian đau khổ như vậy, giờ đây em không còn phải chịu nhưng cơn đau hành hạ nữa. Tạm biệt”. Qua những dòng bình luận, những lượt chia sẻ nhiều người muốn gửi lời chia buồn đến gia đình của Tuyết Linh cũng như mong cậu ra đi thanh thản.

Không ít Facebooker cũng lên tiếng mong muốn các cơ quan chức năng sớm đưa ra hình phạt thích đáng đối với hung thủ: “Người thì đã mất rất mong luật pháp có bản án thích đáng trừng trị đúng người, đúng tội. Thành thật chia buồn cùng gia đình em A Tuyết Linh”.

Maruko Chan