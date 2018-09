Ca đỡ đẻ bất đắc dĩ trên tàu Thống Nhất

Câu chuyện sản phụ sinh nở ngay trên tàu dưới sự trợ giúp của nhân viên và hành khách khiến nhiều người xem cảm động.

Mới đây, trên trang cá nhân của nickname D.T.T chia sẻ câu chuyện về một sản phụ sinh con ngay trên chuyến tàu từ Sài Gòn ra Hà Nội và được sự giúp đỡ của nhân viên trên tàu. Câu chuyện đã nhanh chóng lan rộng trên khắp các diễn đàn và trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Theo chia sẻ của người đăng tải với một trang tin, ca sinh nở đặc biệt này xảy ra vào đêm 19/7, trên chuyến tàu SE6 chạy từ Sài Gòn ra Hà Nội. Khi đoàn tàu đang trong hành trình đến ga Quảng Ngãi, lúc vừa rời ga Bồng Sơn (Bình Định), sản phụ tên Huyền có mặt trên tàu đã có những dấu hiện chuyển dạ. Ngay lúc đó, trưởng đoàn tàu - đồng chí Hoàng Mạnh Tưởng đã quyết định dừng lại tại ga Đức Phổ (thuộc tỉnh Quảng Ngãi) để chuyển cả hai mẹ con xuống ga, vào viện.

Câu chuyện về ca sinh nở đặc biệt được nhiều diễn đàn chia sẻ.

Tuy nhiên, khi những cơn đau chuyển dạ bắt đầu dữ dội hơn, nhân viên trên tàu đã phát loa kêu gọi toàn bộ hành khách trên tàu, ai có kinh nghiệm đỡ đẻ hoặc chuyên môn về y khoa đến để giúp sản phụ "vượt cạn". May thay, lúc đó trên tàu có một chị cũng mới sinh con. Chị ấy đã giúp đỡ, bảo sản phụ rằng hãy bình tĩnh, hít thở đều... dần dần, mọi chuyện tiến triển tốt.

Khi bé chào đời, nhân viên trên tàu đã quyết định dùng dao gọt hoa quả để cắt rốn cho bé. Theo sự chỉ dẫn của một cụ già, con dao được tẩy trùng bằng cách luộc nước sôi, hơ lửa và bắt đầu cắt rốn. Sau đó, bé được lau sạch và ủ ấm. Tiếp đó, mọi người tìm cách cầm máu cho người mẹ, và giúp chị qua được cơn đau.

Hình ảnh 'bà đỡ bất đắc dĩ' khiến nhiều người cảm động.

Rất may mắn, ca đỡ đẻ trên tàu đã thành công, và thời điểm "mẹ tròn con vuông" cũng là lúc tàu đến được ga Đức Phổ. Hai mẹ con nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện đa khoa huyện Đức Phổ để chăm sóc sức khỏe. Hiện tại, cả hai đều khỏe mạnh, không gặp bất kì sự cố nào. Theo dự đoán của bác sĩ, còn khoảng nửa tháng nữa chị Huyền mới tới kỳ sinh nở, vì thế chị cùng chồng đã quyết định di chuyển xa bằng tàu hỏa. Không ngờ khi tàu đang chạy thì chị chuyển dạ sinh con ngay trên tàu. Rất may là được các nhân viên và mọi người trên tàu giúp đỡ nên hai mẹ con được an toàn.

Sau khi sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội đã có rất nhiều sự tán thưởng, khen ngợi dành cho toàn bộ nhân viên và hành khách có mặt trên chuyến tàu SE6 hôm đó. Nhiều người còn rất xúc động trước khoảnh khắc thiêng liêng này. "Thật là cảm động và đáng ngưỡng mộ về ca sinh nở đặc biệt này. Cám ơn sự dũng cảm của những người nhân viên đường sắt cũng như hành khách đã tạo nên một thời khắc khó quên", một độc giả bình luận.

Vân My tổng hợp