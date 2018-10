Buồn vì Cảnh 'soái ca' chết, mẹ 'giận cá chém thớt' không cho con vào nhà

Người mẹ cáu giận, phạt con gái đứng ngoài cửa vì tội đi làm về khuya nhưng lại than thở 'anh Cảnh chết rồi'.

Ngay sau khi tập 15 lên sóng, Quỳnh búp bê lập tức gây bão vì chi tiết Cảnh "soái ca" chết. Hàng nghìn khán giả tiếc thương Cảnh. Họ không muốn tin nhân vật mà mình yêu thích đã chết, có người thậm chí còn dọa đốt nhà đạo diễn vì để Cảnh lìa đời.

Doãn Quốc Đam đăng ảnh chào tạm biệt khán giả trên trang cá nhân.

Một cô gái có tài khoản Nhung Nguyễn mới đây cũng chia sẻ về tình huống bi hài của mình. Cô bị mẹ "giận cá chém thớt" không cho vào nhà sau khi xem xong phim Quỳnh búp bê. Lý do người mẹ đưa ra là do con gái đi làm về muộn, nhưng thực tế hôm nào cũng giờ này cô mới tan ca. Oan ức vì bị mẹ giận vô cớ, cô gái hỏi có phải do bố mẹ vừa cãi nhau không, người mẹ liền than thở "anh Cảnh chết rồi". Cuối đoạn nói chuyện người mẹ tiếp tục "dằn mặt" con: "Cho mày bên ngoài để mày biết đường mà về sớm, bực cả mình ra phim như...".

Tin nhắn trò chuyện của cô gái và mẹ.

Tâm sự của cô gái đang nhận được nhiều quan tâm của cộng đồng. Facebooker Anh Phạm bình luận: "Đúng là xem xong tập anh Cảnh bị chết chán hẳn, chả muốn làm gì nữa. Nếu anh Cảnh chết thật mình sẽ không xem phim nữa". Facebooker Mèo Lucy ý kiến: "Ai có niềm tin là Cảnh 'soái ca' chưa chết như mình không? Cho mình biết là mình không cô đơn đi. Có một niềm tin mãnh liệt Cảnh sẽ như Akai trong Conan ấy, lúc nguy cấp nhất anh ấy sẽ trở lại". "Lỗi là tại anh Cảnh chết, nên em bị mẹ "giận cá chém thớt" nhé. Bảo đạo diễn cho anh Cảnh sống lại và về với Quỳnh ở những tập sau đi, đảm bảo mẹ sẽ không cáu nữa", Facebooker Huyền Trân phát biểu.

Cherry Trần