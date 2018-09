Bức thư xúc động bạn tri kỷ gửi Toàn Shinoda

'Đây chắc là cơn ác mộng lâu nhất, đáng sợ nhất em từng trải qua trong đời. Mãi mà không làm sao tỉnh dậy khỏi giấc mơ quái ác này được'.

Ngay sau đám tang của hot Vlogger Toàn Shinoda, một loạt các bạn bè, người thân bồi hồi chia sẻ hình ảnh, những lời tâm sự về anh như một cách hồi tưởng lại ký ức. Gần đây nhất, một bạn học thân của Toàn Shinoda đã đăng tải một bức thư rất dài và xúc động về anh mang tên "Blue bird Flies". Có khá nhiều độc giả đã nhận ra tác giả của bức thư ngay khi cô đăng tải bức thư cùng hình ảnh chụp chung với Toàn. Cô chính là Nguyễn Bảo Anh Thư, thí sinh đã lọt vào top 9 của chương trình MasterChef Việt Nam mùa đầu tiên.

Bức thư này đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm. Và đến sáng nay, An Nguy đã bất ngờ khi share link bài viết về bức thư, kèm một dòng chia sẻ đầy ẩn ý: “Người cũ thật thì phải đứng bên rìa làm nền cho kẻ ảo tưởng”. Nhiều người dự đoán, trước sức ép từ dư luận trong lễ tang của Toàn Shinoda, cộng với những dòng viết khơi gợi nhiều kỷ niệm của một người được coi là tri kỷ của Toàn, An Nguy đã không giữ được bình tĩnh. Trước đó, An Nguy cũng đăng một bức ảnh lên Facebook của Toàn Shinoda, bức ảnh chụp một bàn đồ ăn với caption: "Của cậu tất".

Anh Thư cũng là du học sinh Mỹ.

Trong bức thư gửi Toàn Shinoda, cô gọi Toàn là anh, xưng em. Từng câu từ thể hiện rõ nỗi đau xót khi người bạn tri kỷ của mình ra đi. Cô tâm sự trong 4 ngày kể từ khi biết tin dữ, cô chỉ ngủ được 7 tiếng đồng hồ. "Đây chắc là cơn ác mộng lâu nhất, đáng sợ nhất em từng trải qua trong đời. Mãi mà không làm sao tỉnh dậy khỏi giấc mơ quái ác này được. Ngày hôm qua đến và đi như một đám mây mù. Em thậm chí không định hình rõ mặt nhiều người quen, không nhớ được đã làm những việc gì, và làm thế nào em đã vượt qua nó để đến được với ngày hôm nay".

Ở đoạn tiếp, cô bồi hồi nhớ lại những ký ức trong sáng, hồn nhiên của tuổi học trò với Toàn Shinoda. "Có mấy người biết đến, không phải Toàn Shinoda, mà là Toàn Chim Xanh, Trần Vũ Toàn mà em đã biết. (...) Còn em biết đến anh là cậu bé lần đầu trong một lớp học thêm, đã ngay lập tức hỏi xin em ngụm nước, là cậu bé bao lần mang đàn guitar xuống phòng học trống tầng hai đệm đàn cho em hát 'When the children cry', là chàng trai đã bao lần nắm tay em ngồi trên những bậc thềm vắng nghe em tâm sự những chuyện sâu kín nhất, là chàng trai đã thức trắng một đêm viết hơn hai mươi trang nhật ký trong quyển sổ gửi cho em trước khi lên đường du học. Anh cũng những trầm mặc, lặng lẽ, đa cảm và dịu dàng, có lẽ nhiều người không biết đâu".

Những hình ảnh thời học sinh của Toàn cũng được chia sẻ trên trang cá nhân của bạn gái thân. Ảnh chụp màn hình.

Nhưng rồi do hiểu nhầm, những tranh cãi, hiềm khích... nên cả hai đã xa nhau. "Thế giới có bao giờ là màu hồng, tình bạn của chúng mình cũng đã pha những mảng màu buồn bã vì hiểu nhầm, vì những nhỏ nhen, tranh cãi, hiềm khích... Em có lẽ cũng đã rời xa anh nhiều hơn một lần, bất chấp anh cố gắng cứu vãn điều đó. Rồi cứ thế, những áp lực, trách nhiệm và cả những tham vọng, hoài bão của chính chúng ta kéo mình ra xa nhau hơn".

Ở cuối thư, nickname A.Nguyễn chia sẻ Toàn không phải là một cơn gió thoảng qua trong đời cô. Bởi anh là một trong số ít những người đã nhìn thấy góc trong con người cô, thứ mà không bao giờ có ai khác thấy được. Đồng thời, cô chia sẻ Toàn cũng là người đã thực sự chạm được tới trái tim của mình.

Bức thư dài được khép lại với lời hứa sẽ làm bánh mời Toàn Shinoda về ăn. Một lời hứa nhẹ nhàng nhưng khiến người đọc phải nhói lòng.

Qua từng lời chia sẻ, chúng ta thêm biết một hình ảnh giản dị, trầm mặc, lặng lẽ và đa cảm của Toàn Shinoda. Hình ảnh chụp chung của Toàn và bạn thời còn cắp sách. Ảnh chụp màn hình.

Văn Hiến