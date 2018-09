Bức thư tình thiếu lãng mạn nhất thế giới

Anh xin hứa nếu giữa chúng ta có gì ấm ức, cả hai sẽ cùng ngồi với nhau nói chuyện cho ra vấn đề, kiên quyết không chơi trò ấm ức trong lòng.

Nhật Quang

Thương mến gửi người anh… thương,

Lần đầu gặp nhau, anh đã nhanh chóng nhận ra một điều mà bấy lâu nay anh vẫn còn hồ nghi. Đó là, trái tim này của anh chỉ thuộc về một người duy nhất, đó là… anh. Nhiều thằng có trò cứ yêu là lại ham hố đem nội tạng đi hiến tặng (tim, lòng…) không hiểu có phải chúng nó thích ăn cháo tim gan không nhưng anh thì không thể sống thiếu tim của anh được vì nếu thiếu tim anh sẽ… chết. Thế nên tim anh anh chỉ để trong lồng ngực thôi không đem ra cho người nọ người kia được đâu, mất công sau này lại ca hát "Anh không đòi tim" thì hỏng.

Nhưng cũng chính từ ánh mắt đầu tiên đó, anh đã nhận ra được một điều, đó là, người mà anh yêu thương nhất trên đời này, đó chính là… anh. Anh thấy nhiều thằng hay đòi sống đòi chết vì người yêu, còn anh thì thấy như thế là không tôn trọng bản thân và càng không tôn trọng người mình yêu. Muốn yêu thương người khác thì trước tiên phải học cách yêu thương bản thân mình đã, có yêu mình, thương mình, biết tôn trọng bản thân mình thì mới làm cho người khác cảm nhận được tình yêu và hạnh phúc được chứ em nhỉ? Vậy nên, vị trí yêu thương thứ hai trong lòng anh đó chính là… gia đình anh. Em ạ, đúng là anh yêu thương gia đình anh nhất, yêu bố, yêu mẹ, yêu những người thân xung quanh anh, anh yêu gia đình anh, cũng là yêu em, vì tương lai em cũng sẽ là một phần trong gia đình anh mà. Và anh báo trước để sau này có thể tiến thêm một bậc trong bảng xếp hạng tình yêu thì em sẽ phải chiến đấu với mẹ anh và bố anh đấy, các cụ thì hay yêu con quá đà nên dễ "chơi bẩn" lắm, em cố nhé!

Nhưng em có thể yên tâm một điều, dù ngày xưa học văn tuy không giỏi nhưng anh vẫn nhớ cách dùng dấu chấm dấu phẩy sao cho đúng ngữ pháp, anh sẽ không bao giờ viết thư cho em mà em phải vừa đọc vừa nghẹn vừa nấc kiểu như: "Tôi. Em. Một buổi chiều. Ly cà phê. Một cuốn sách. Lặng. Gió. Nhớ. Hòa quện. Nhớ em." hoặc những áng văn mà in ra vừa phí giấy phá hoại môi trường, vừa hại mắt hại phím enter kiểu như này:

"Cuối cùng

Chỉ một mình

Và tôi

Cô đơn

Lạc lõng

Chợt hiểu

Tôi yêu em nhường nào

Còn trong tim em

Tôi ở đâu?"

Nói chơi vậy thôi chứ anh cũng có nhiều ưu điểm lắm. Ví dụ như mỗi lần có dịp kỉ niệm quãng thời gian yêu nhau, anh chắc chắn sẽ dành tặng em một món quà khiến em phải chảy nước mắt: đó là món lẩu Thái. Dù biết em không ăn được cay nhưng người yêu hỡi anh thích ăn lẩu Thái lắm, hãy đi ăn lẩu Thái với anh nhé. Và dù biết rằng mùa đông này chúng ta không thể lên Sapa ngắm tuyết rơi, nhưng em hãy yên tâm là mỗi lần gặp nhau em chỉ cần em muốn, anh sẽ xoa tay lên mái tóc đầy gàu này và anh xin cam đoan với em là tuyết của anh có thể rơi quanh năm kể cả mùa hè việc gì phải lên Sapa cho tốn kém mà lại mất mạng như chơi.

Xin lỗi người yêu vì anh không thể viết ra được những lời lãng mạn và sến sẩm cho em đọc, vì đó không phải là con người của anh. Nếu Đỗ Bảo vẫn "mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ" thì anh xin khai thật là từ ngày quen em anh vẫn chỉ toàn mơ thấy siêu nhân, batman. Hôm qua thì là thằng Khôi tự dưng đẻ con xong anh vào viện hỏi thăm nó "Ơ thế con mày chui ra đường nào?". Đoạn sau anh không nhớ nó trả lời gì luôn vì chắc lúc đó quách tỉnh mất rồi. Nhưng anh xin hứa anh sẽ không bao giờ viết suông những lời yêu thương đường mật trên Facebook, vì anh nhận thấy mấy thằng cứ hay ngọt nhẹ trên Facebook thì hầu hết toàn thằng to mồm, ngoài đời hở ra là đi lăng nhăng… Hoặc cứ lên mạng mà "gấu iu" "vk iu" "nhớ heo" thì rằng ở ngoài y rằng ngồi với nhau là sẽ cắm mặt vào Facebook. Anh xin hứa mỗi lần gặp em anh chỉ checkin thôi rồi sẽ đặt điện thoại xuống bàn ngay ạ.

Hơn nữa anh cũng có một ưu điểm là sống rất thật. Anh không bao giờ chơi cái trò đang buồn nhưng lại giấu nước mắt vào trong tim đâu ạ, kiểu hot trend dạo này là ngoài mặt thì nở nụ cười nhưng trong lòng thì buồn bã sao ý. Anh thì quan niệm là vui thì phải cười, buồn thì phải khóc. Cái gì nó trái với tự nhiên thì đều không tốt cả, đang buồn thì cớ gì mà phải cười, khóc xừ nó một trận cho sướng, sao phải sống khổ thế không thật với lòng mình gì cả, em nhỉ? Em có công nhận là cái trò khóc xong lại cười cười xong lại khóc là chỉ có bệnh nhân tâm thần mới thế thôi không? Anh xin hứa nếu giữa chúng ta có gì ấm ức, cả hai sẽ cùng ngồi với nhau nói chuyện cho ra vấn đề, chuyện nhỏ bỏ qua, chuyện lớn tìm cách giải quyết, kiên quyết không chơi trò ấm ức trong lòng hoặc là "Are you okay?" - "Im okay". Sau đó có đứa ôm chặt và kêu "I know you're not" thì thôi kiểu đó ba bữa nghỉ chơi luôn đó em ơi!

Anh cũng xin lỗi vì anh quá ghê gớm và đanh đá. Nhiều lúc anh cũng đã cố gắng tập làm nam vương thân thiện rồi nhưng chắc cố không có nổi, thế nên anh cũng xin hứa là anh sẽ ghê gớm và đanh đá với cả thế giới này, ngoại trừ em (và với cả bạn em nữa không có anh chết chắc). Em yên tâm đi, anh để ý rồi, thằng nào mà cứ nam vương thân thiện với cả thế giới toàn là mấy thằng đối ngoại tốt nhưng khi oánh lẻ thì toàn bắt nạt người yêu thôi, có khi còn dùng vũ lực ấy chứ! Anh thì to mồm với thiên hạ thế thôi chứ anh yếu lắm (trừ sinh lý) em bẻ tay phát anh gãy tay luôn chứ vũ lực gì (nói chơi vậy thôi chứ em mà bẻ tay anh thiệt thì e rằng cũng có chiến tranh nam bắc đó ạ).

Vậy thôi ợ, bức thư tình thiếu lãng mạn nhất thế giới này xin được khép lại tại đây. Anh rất hiểu nếu sau khi đọc xong lá thư này em sẽ không muốn chơi với anh nữa. Nhưng thôi anh xin chấp nhận thể hiện hết con người thật chứ không đóng kịch, mất công sau này tìm hiểu xong em lại: "Em rất tiếc nhưng anh đã quá thay đổi, anh không phải là con người mà em đã từng quen". Vậy đi ha. Nói chơi vậy thôi chứ đừng nghỉ chơi anh nha, em nghỉ chơi anh thì ai chơi với ai giờ?

Kí tên: Người iu tương lai.

P/S: Do you want to build a snowman?