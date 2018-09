Bức thư đẫm lệ của cô gái đồng tính trước khi tự tử hụt

'Hôm nay, con không còn một tia hy vọng nào về điều đó nữa. Con càng cố gắng thì thấy bố mẹ đối xử với con tệ hơn', cô gái viết.

Khoảng 17h30 ngày 22/7, Công an phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, nhận được thông tin, tại chung cư 18 đường Tam Trinh, đang có người đứng trên tầng 15 T2, ý định gieo mình xuống đất. Lập tức, lực lượng chức năng có mặt để giải cứu nạn nhân. Sau một hồi thuyết phục, giải thích, đến 22h30, người này được đưa vào nơi an toàn.

Tại cơ quan Công an, rất khó để nhận ra người vừa có ý định tự tử là nữ giới. Mái tóc cắt ngắn như con trai. Cô gái cho biết mình 22 tuổi, nhà ở huyện Thạch Thất, Hà Nội, bẽn lẽn nói mình thuộc giới tính thứ 3. Vì thường xuyên bị gia đình hắt hủi, cô rơi vào tâm trạng chán chường.

Theo An Ninh Thủ Đô, ngày 21/7, cô gái bỏ nhà đến toà nhà Keangnam, quận Nam Từ Liêm, và leo lên tầng 71 định tự tử nhưng không được. Chiều 22/7, cô tiếp tục đi xe máy đến đường Tam Trinh, nhận thấy độ cao hợp lý của toàn nhà chung cư 18, nên đã gửi xe máy, rồi lên tầng 15. Trước khi đứng ra ban công, cô gái viết thư giã biệt gia đình. Chiều 23/7, Công an phường Minh Khai đã động viên, giúp nạn nhân lấy lại cân bằng và bàn giao về cho gia đình.

Cô gái cho biết, lý do tự tử là vì bế tắc, không nhận được sự cảm thông, chia sẻ của người thân, cô chọn cái chết để “nói” hết những uẩn ức trong lòng. Bức thư khiến nhiều người phải suy nghĩ về sự kỳ thị mà những người thuộc giới tính thứ 3 phải đối mặt.

Cô gái tại trụ sở công an.

"Gửi bố mẹ,

Mấy ngày nay con đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Con cảm thấy mệt mỏi vô cùng mỗi khi về nhà. Cảm giác bố mẹ ghẻ lạnh với con, con đã chán đến tận cổ rồi. Con người ai cũng có đôi lần mắc sai lầm. Con cũng có những sai lầm, anh chị cũng thế. Nhưng con thấy bố mẹ không công bằng với con. Con, đến bây giờ con thấy mình sợ về nhà hơn là sợ chết.

Cái hôm con uống thuốc ngủ tự tử, bố nói với con là “mày muốn chết thì lên tầng 5 lao đầu xuống mà chết, chứ chả cần phải uống thuốc gì cả”. Hôm nay con đang ngồi ở tầng 15 đây bố ạ. Lên sân thượng là tầng 16, con sẽ làm cái điều mà bao lâu nay bố muốn. Bố mẹ biết không?

Con đã cố gắng nhưng sự cố gắng của con được đáp lại là những bữa cơm bố ngồi chửi con. Từ những điều nhỏ nhất bố cũng chửi con. Thời gian qua con đi làm xa nhà. Sau những ngày làm mệt mỏi, điều con mong muốn nhất là gì bố mẹ biết không? Là nhận được điện thoại của bố hoặc mẹ, hỏi han tới con một câu thôi cũng được. Nhưng con không hề nhận được.

Con cũng là con của bố mẹ, nhưng con thấy bố mẹ đối xử với con không được như anh chị. Anh dù có sai bao lần thì vẫn luôn được bố mẹ dành sự tha thứ nhất định. Còn con thì bố mẹ luôn trách con như này như kia.

Trước giờ, chưa bao giờ con được nói ra suy nghĩ của con, chưa khi nào con được nói ra những điều con muốn. Con luôn phải giấu vào trong lòng. Bạn bè con rất ít, nên con cũng chẳng nói ra được với ai cả. Đã nhiều lần con muốn chết đi, nhưng con vẫn hy vọng có thể thay đổi được điều gì đó ở bố mẹ.

Nhưng đến hôm nay, con không còn một tia hy vọng nào về điều đó nữa. Con càng cố gắng thì thấy bố mẹ đối xử với con tệ hơn. Đã bao giờ bố mẹ cho con được nói ra lý do của bản thân chưa? Con nhớ là chưa bao giờ. Tính bố thì bảo thủ. Ngoài đánh và chửi con ra thì con không hề được thấy bố một lần nghe con nói hết ngọn ngành.

Con đã gửi xe máy ở dưới hầm tòa chung cư này. Biển số xe là… Con hy vọng bố mẹ có ra đây lấy xác con về, thì mang giúp cái xe về đưa cho thằng H… Vé xe con để trong ví, chìa khóa xe con nhét trong túi quần con đang mặc.

Người ta tự tử vì thua bóng thua bạc. Nhưng con chết vì con không thắng được bản thân mình. Những ngày có con là những ngày bố mẹ phải mệt mỏi à? Thế thì con đi chắc bố mẹ sẽ bớt được phần nào mệt mỏi…".

Bức thư vĩnh việt của cô gái 22 tuổi.

Bức thư sau đó đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Phần lớn các bình luận bày tỏ sự cảm thông, thương cảm cho cô gái 22 tuổi.

Bạn Gautixu chia sẻ: "Sao dại dột thế. Chuyện gì cũng có cách giải quyết. Chết là sẽ hết, sẽ mất tất cả. Không còn có thể giải quyết được chuyện gì. Come out luôn là rào cản rất lớn đối với cộng đồng LGBT. Nhất là khi có những phụ huynh chưa thể chấp nhận sự thật này được liền. Biết là khó chấp nhận nhưng dù gì cũng là con mình. Ngay cả gia đình còn tỏ thái độ kỳ thị hất hủi như vậy hỏi sao em ấy không nghĩ quẩn. May mà còn cứu vãn được. Cố lên em. Từ từ rồi thuyết phục gia đình. Đừng dại dột lần nữa nhé!".

Bạn Clover viết: "Ôi đọc thương quá. Đến bao giờ giới tính thứ 3 mới được chấp nhận". Bạn Seoullite cho rằng: "Giới tính thứ ba thì cũng là người là con do chính họ đẻ ra mà, sao họ nỡ".

Một số khác lại cho rằng cô gái đã quá dại dột khi đi đến quyết định này. Bạn Nhung Hồng chia sẻ: "Vẫn biết là tuyệt vọng nhưng chết là hết. Sự sống là quan trọng nhất. Bạn chết rồi chỉ có bố mẹ là đau khổ nhất chứ họ không hỉ hả như bạn nghĩ đâu, dù sao cũng là khúc ruột mang nặng đẻ đau. Theo mình, bạn nên chuyển ra ở riêng để tránh va chạm rồi từ từ thuyết phục bố mẹ. Bố mẹ nào cũng thương con, chỉ là họ đã quá kỳ vọng vào bạn rồi thất vọng mà thôi. Hãy hiểu cho tấm lòng họ. Bạn mình cũng chọn cách này, giờ gia đình đã chấp nhận bạn ấy và người kia".

Bạn Holycow lại động viên: "Bạn cố gắng lên nhé! Mạnh mẽ sống tiếp đi. Bạn đã ở lại thế giới này. Tương lai sẽ cho bạn nhiều thứ, trong đó có cả hạnh phúc".

SuZi tổng hợp