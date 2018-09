Bồn nước rơi tự do từ nhà cao tầng xuống đường

Video ghi lại cảnh tượng bồn nước rơi tự do từ trên nóc nhà xuống đường được camera hành trình trên một chiếc ôtô ghi lại. Sự việc xảy ra vào khoảng 8h sáng ngày 31/3 trên một tuyến phố ở Hà Nội.

Theo đó, khi các phương tiện đang lưu thông trên đường, chiếc bồn nước rỗng bất ngờ rơi từ trên nóc nhà cao tầng xuống, suýt va phải 2 thanh niên đang đi bộ ở khu vực đó. Chiếc bồn có kích thước khá lớn và bị móp một bên sau khi va đập với mặt đường.

Video sau đó đã được phát tán trên nhiều trang mạng và khiến nhiều người tỏ ra lo lắng, hoang mang: “Nhìn mấy ngọn cây thấy gió lớn lắm, chắc cái bồn nước này bị gió hất bay đi rồi. Nguy hiểm quá. Không dùng đến nữa thì chủ nhà nên mang bán ve chai không thì cũng phải chằng lại cho chắc chắn chứ. May không trúng ai chứ nguyên cái bồn rơi vào người thì không biết ra sao nữa”, Vy Luu Nguyen bình luận.

Nick name Toan King thì phỏng đoán: “Hôm đó gió to, bồn inox mới mua chắc chưa kịp hàn vào bệ đỡ nên mới bay như thế. Khổ thân người đi đường, may không có ai bị sao”.

Một Facebooker khác cũng chia sẻ: “Chủ nhà bất cẩn quá. Không ít vụ chết người do những tai nạn hy hữu như này rồi, mong mọi người ý thức và cẩn thận hơn vì sự an toàn của chính gia đình mình cũng như những người khác”.

