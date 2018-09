Sau khi được con trăn lớn cuộn tròn lại rồi kéo đi, bé trai chạy lên ôm đầu con trăn và nâng lên.

Người quay video cho biết khoảnh khắc này được ghi lại trước một ngôi nhà tại tỉnh Đông Java, Indonesia. Ban đầu, cậu bé ngồi lên người con trăn, được nó cuộn tròn lại rồi kéo đi. Cậu bé sau đó còn chạy lại ôm đầu con trăn và nâng đầu nó lên. Bố mẹ bé không ngăn cản, thậm chí còn quay video và cười thích thú khi thấy con chơi đùa vui vẻ.

Bố mẹ thích thú quay video con trai chơi đùa với trăn khổng lồ

Hiện video hút hơn 12.000 lượt xem, cùng nhiều bình luận chỉ trích thái độ của bố mẹ bé trai. Tài khoản Hunter x craft nhận xét: "Con trăn nó không kiên nhẫn đâu. Nó chỉ đang no bụng thôi. Nếu nó đang đói thì cậu bé có thể bị tấn công và làm mồi cho nó rồi". Thành viên Moomyself viết: "Bố mẹ không nên để con chơi với con vật nguy hiểm như vậy. Xem mà lạnh gáy. May là con trăn có vẻ đang no bụng đấy". Một người dùng mạng khác nhắc nhở: "Tôi nhớ hồi đầu tháng 6, một người phụ nữ đã bị một con trăn dài hơn 8 m nuốt chửng khi đang làm việc ngoài vườn tại Indonesia mà. Ông bố bà mẹ này nghĩ gì khi để con chơi nguy hiểm như thế. Đừng để khi mọi việc đã xảy ra mới hối hận không kịp".

Cherry Trần