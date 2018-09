Người cha vừa ôm con gái dặn dò, vừa đưa tay gạt vội những giọt nước mắt trong khoảnh khắc tiễn con gái về nhà chồng.

Video ghi lại cảnh cô dâu khóc nức nở, bịn rịn khi chia tay cha trong ngày cưới đang được cộng đồng chia sẻ nhiều. Những hình ảnh này được ghi lại trong đám cưới của cô dâu Nhật Vy (22 tuổi) và chú rể Hoàng Tuấn (25 tuổi), diễn ra ngày 25/3 ở Đồng Nai. Theo chia sẻ, vợ mất từ khi các con còn nhỏ, người cha không đi bước nữa mà chấp nhận cảnh "gà trống nuôi con", một mình nuôi dạy 3 người con trưởng thành.

Bố đơn thân khóc nức nở trong ngày cưới con gái

Video sau khi đăng tải đã chạm tới trái tim nhiều người. Facebook My My xúc động: "Xem xong mà không cầm được nước mắt. Tự dưng nhớ nhà, nhớ bố mẹ thật nhiều. Bố mẹ cực khổ nuôi khôn lớn, khi con trưởng thành lại là con người ta. Lấy chồng xa, cả năm may ra được về thăm bố mẹ được vài ngày. Chưa nguôi nỗi nhớ thì lại phải xa". "Mái tóc chú đã ngả bạc. Một mình nuôi dạy các con, giờ lại phải sống xa con. Lo lắng cho cuộc sống, tương lai của con. Nhìn chú khóc nghẹn, không nỡ rời xa mà thương quá", tài khoản Mai Trần viết.

"Có con rồi mới biết lòng cha mẹ. Thế nên các anh con trai phải biết ơn cha mẹ vợ. Nhớ đối xử tốt, thương yêu vợ mình để không phụ lòng các đấng sinh thành", Facebook Quốc Anh nhắn nhủ.

