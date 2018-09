Bộ chữ cái lồng ghép các danh thắng của Việt Nam

Vịnh Hạ Long, nhà thờ Con Gà, Đà Lạt... được chàng trai 9x lồng ghép khéo léo vào các chữ cái tiếng Việt.

Bạn trẻ 9x Lưu Trọng Nhân đến từ Vĩnh Long mới cho ra đời bộ ảnh 29 chữ cái tiếng Việt lồng ghép các danh thắng của Việt Nam, được nhiều người hưởng ứng.

Xuất phát từ ý tưởng của Rigved Sathe và Payal Jagwani trong dự án Around the World with Type, Trọng Nhân đã lồng ghép 29 địa danh nổi tiếng từ Nam chí Bắc tương ứng cho 29 chữ cái tiếng Việt. Bộ ảnh giống một cuốn cẩm nang du lịch nho nhỏ dành cho những ai yêu thích lang thang khắp nơi để nhìn ngắm cái đẹp.

Danh thắng Chùa Cầu, Hội An được tác giả lồng ghép khéo léo vào chữ cái "A".

Trong quá trình thực hiện, tác giả đã tham khảo từ rất nhiều nguồn thông tin, từ bạn bè, báo chí, Internet... để có thể chọn được 29 địa danh phù hợp với từng chữ cái. Tuy nhiên "Vẫn sẽ không tránh khỏi những sai sót nhất định. Những thắng cảnh nổi tiếng ở Việt Nam còn quá nhiều, 29 chữ cái không thể nào đầy đủ hết và có thể danh sách vẫn còn đó những nơi chưa được đề cập tới. Hy vọng những thiếu sót đó sẽ không làm những ai xem qua tác phẩm bị phiền lòng" , tác giả chia sẻ.

Dưới đây là toàn bộ những danh thắng được bạn trẻ Trọng Nhân khéo léo lồng ghép:

Chùa Khléang (hay Kh'leang, Khleng) là một ngôi chùa cổ trong hệ thống chùa Khmer ở Nam Bộ; tọa lạc ở số 53 đường Tôn Đức Thắng, thuộc phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam.

Nằm cách Hà Nội khoảng 160 cây số, Mai Châu nằm ở phía Tây của Hòa Bình, nổi tiếng với những phong cảnh thiên nhiên núi non hùng vĩ.

Chùa Bái Đính là một quần thể chùa lớn được biết đến với nhiều kỷ lục châu Á và Việt Nam được xác lập như chùa có tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á, chùa có hành lang La Hán dài nhất châu Á, chùa có tượng Di lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á... Đây là ngôi chùa lớn nhất và sở hữu nhiều kỷ lục nhất ở Việt Nam.

Thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Côn Đảo là điểm du lịch hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. Nơi đây không chỉ nổi tiếng là địa danh lịch sử oai hùng, mà còn làm mê lòng nhiều du khách với bãi biển hoang sơ, trong vắt...

Nam Du là quần đảo xa nhất của huyện Kiên Hải (Kiên Giang), cách TP Rạch Giá 83 km đường biển. Nam Du là nơi còn rất hoang sơ, với 21 hòn đảo lớn nhỏ, được tạo hóa xếp đặt khéo léo.

Đà Nẵng là một thành phố thuộc trung ương, thuộc miền Trung. Đây là trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ lớn của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Châu Thành là một huyện của tỉnh Bến Tre, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam, nơi trồng nhiều loại dừa.

Lăng Gia Long là một quần thể nhiều lăng tẩm trong hoàng quyến, nay thuộc địa phận xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà. Lăng mộ thờ Nguyễn Thế Tổ Gia Long hoàng đế, vị vua sáng lập triều Nguyễn.

Thắng cảnh Hồ Gươm - trái tim của Hà Nội được tác giả ưu ái chọn lựa minh họa cho chữ cái "G".

Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên của thế giới với hàng nghìn hòn đảo được làm nên bởi tạo hóa kỳ vĩ và sống động.

Nằm về phía Tây Bắc của thủ đô Hà Nội, Ba Vì được biết đến với một không gian xanh, sạch, phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nổi tiếng với vườn quốc gia, hay các đình, đền.

Nha Trang, Khánh Hòa được mệnh danh là hòn ngọc của biển Đông, Viên ngọc xanh vì giá trị thiên nhiên sắc đẹp cũng như khí hậu nơi đây.

Nằm trên cao nguyên Lâm Viên, ở độ cao 1.500 m so với mặt nước biển, Đà Lạt - thành phố sương mù là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam. Nhà thờ Con Gà tại Đà Lạt được xem là nhà thờ cổ nhất, gắn liền với sự hình thành và phát triển của thành phố.

Mũi Né tọa lạc ở bờ biển phía đông của Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, cách TP HCM khoảng 200 km về phía Bắc. Nơi đây nổi tiếng với những con đường rợp bóng dừa, những bãi biển đẹp, những vách đá nơi sóng biển không thôi vỗ về, những cồn cát rực rỡ trong nắng.

Lam Dương

Ảnh: Behance