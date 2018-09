Bố chịu ướt mặc áo mưa cho con giữa đường

Ông bố dừng xe, lấy áo mưa mặc cho con trai lớn trong khi bản thân ướt sũng người.

Facebook Huỳnh Lý Hùng vừa đăng tải trên một hội nhóm dành cho giới trẻ video ghi lại cảnh một người đàn ông lớn tuổi dừng xe máy giữa đường để mặc áo mưa cho con. Kèm theo đó là chia sẻ: ''Đang trú mưa to thì gặp ngay cảnh này: "Hai cha con đang chạy xe thì mắc mưa, chú dừng xe lại lấy áo mưa trong cốp xe ra nhường cho con mặc và cẩn thận đội nón bảo hiểm lại cho con. Còn chú ấy thì mình trần không có áo mưa, đúng là cha, mẹ thương con vô bờ bến''.

Cha chịu ướt mặc áo mưa cho con giữa đường

Video được quay lại bằng điện thoại tại Mỹ Tho, sau khi đăng tải đã nhận được nhiều quan tâm của cộng đồng. Hầu hết ý kiến đều cảm động với tình thương của người bố dành cho con. Facebook Brave Trinh xúc động: "Khi đi xa, không được gần gia đình thì mới nghĩ về quá khứ năm xưa đã được ba chở trên xe đạp đi hơn 20 km lên thành phố. Giờ nghĩ lại thấy ba thật giỏi. Bây giờ ở một mình, nhà cách 14 km đi về còn làm biếng". Thành viên Nghĩa Nguyễn đồng cảm: "Đang xa nhà, xem xong video mà bật khóc luôn". "Lúc nhỏ mình không thương ba cho lắm vì ba suốt ngày cấm này nọ. Nhưng giờ lớn rồi thì lại thương ba vô cùng. Giờ mới biết ba mẹ cực khổ nuôi anh em khôn lớn như thế nào. Giờ mới biết vì thương mình nên ba mới cấm cản tụi mình mấy cái không nên. Chỉ muốn nói một câu là "Con thương ba mẹ nhiều lắm", tài khoản Tô Quang Huy trải lòng.

Bên cạnh đó, một số lại cho rằng hành động này không an toàn, nhất là trong điều kiện mưa lớn. Facebook Ly Kha Nguyễn viết: "Đứng giữa đường thế kia quá nguy hiểm. Mặc áo mưa hay làm gì thì trước hết tấp vô lề đã, an toàn cho bản thân mình và người khác". Thành viên Khoa Nguyễn góp ý: "Mưa gió, tầm nhìn hạn chế bác đứng kiểu đấy không may xe nó tông vào thì làm thế nào?" Nickname Nguyễn Xuân Thiện ý kiến: "Tại sao ông bố lái xe không mặc, rồi đứa con ngồi sau chui vào vạt áo mưa, cả hai đều không ướt?".

Cherry Trần