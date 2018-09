Bộ ảnh 'Xin lỗi, tôi vẫn ổn' của bé gái 3 tuổi mắc hội chứng Down

Hình ảnh dễ thương, đáng yêu của cô bé 3 tuổi có hoàn cảnh đặc biệt trong bộ ảnh sẽ khiến nhiều người xúc động.

Mới đây, trên Facebook của một Studio đã đăng tải một album mang tên "Sorry, I'm Fine" (Xin lỗi, tôi vẫn ổn) chụp lại những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu của một bé gái. Điều khiến album ảnh nhận được nhiều sự quan tâm, đó là bởi bé gái trong ảnh mắc hội chứng Down.

Đoạn lời dẫn của album với nội dung: "Tôi 3 tuổi và tôi không được may mắn. Một điều không may đã ảnh hưởng đến khá nhiều cuộc sống của tôi. Tai tôi không nghe được và miệng cũng không thể nói nên lời. Đã có lần gia đình quyết tâm đưa tôi đi chữa trị nhưng đều nhận được cái lắc đầu từ chối lạnh lùng chỉ vì một lý do 'Tôi là đứa trẻ mắc hội chứng Down... Nhưng thật hạnh phúc khi bên tôi còn có gia đình, đặc biệt là mẹ. Người sẵn sàng từ bỏ tất cả công việc chỉ để quan tâm, chăm sóc cho tôi... Một ngày nào đó, tôi mong sao mình sẽ mạnh mẽ hơn để cảm nhận cuộc sống muôn màu này tươi đẹp đến nhường nào, vì lúc này tôi nhận thấy bản thân mình luôn ổn". Lời tựa của album đã khiến người xem không khỏi xúc động.

Cô bé tên là Hà Anh, 3 tuổi, ở Hà Nội. Hà Anh là con út trong một gia đình có ba anh em. Khi sinh ra, bé đã mắc hội chứng Down và câm điếc. Mới đầu, gia đình buồn và suy sụp rất nhiều, nhưng sau đó tất cả đều hiểu là cần phải mạnh mẽ cùng vượt qua chuyện này. Mẹ của bé thậm chí đã bỏ hết công việc vốn đang rất thuận lợi chỉ để ở nhà chăm sóc và dạy dỗ Hà Anh.

Vân My

Ảnh: Facebook