Bộ ảnh 'Hai kiểu người trên thế giới'

Hài hước nhưng không kém phần thực tế là những gì bộ ảnh "Two Kinds of People" mang đến cho bạn.

Theo quan điểm của João Rocha (giám đốc nghệ thuật đến từ Lisbon, Bồ Đào Nha) bất kỳ sự tồn tại nào trên thế giới cũng có nhiều mặt, sự việc nào cũng sẽ có ít nhất hai xu hướng hoặc hai cách xử lý khác nhau và con người cũng không là ngoại lệ. Để chứng minh cho quan điểm này, ông xây dựng và đã chia sẻ trên blog của mình bộ ảnh thú vị với tên gọi "Two Kinds of People" ngay lập tức thu hút 16.000 lượt like chỉ sau ít giờ đăng tải.

Dân mạng tỏ ra thích thú khi phát hiện ra sự thật hiển nhiên về con người mình thông qua những hình ảnh đơn giản dưới đây. Cùng trải qua cảm giác thú vị để biết bạn thuộc “kiểu” người nào nhé!

Bạn tìm kiếm wifi để phục vụ cho công việc, là người nghiêm túc và chỉ biết đến công việc hay bạn thường ghé thăm những nơi thư giãn, giải trí tươi vui, sôi động?

Bạn là người bận rộn với hộp thư, tin nhắn, Facebook luôn luôn báo đầy hay bạn luôn cô đơn trong vỏ bọc của chính mình, không cần quan hệ hoặc ngoại giao nhiều?

Bạn thích sử dụng nhiều tab trên một trình duyệt hay mở nhiều trình duyệt khác nhau?

Bạn có bị thay đổi thói quen xem phim, xem tin tức từ khi có máy tính?

Khi cần khai báo ngày sinh, bạn thuộc nhóm nào? Luôn tỉ mỉ gõ đúng ngày hay chọn bừa một ngày nào đó?

Bạn là người dễ tính "thế nào cũng được" hay mọi thứ phải gọn gàng, có kế hoạch?

Bạn thích ăn theo kiểu nào hơn?

Và khi ăn bạn dùng đũa... hay chỉ dùng đến dĩa?

Bạn thích loại tai nghe nhỏ gọn, hay phải đậm chất và cá tính?

Bạn thích đồng hồ kim chứng tỏ bạn đã bắt đầu già đi và trưởng thành, còn nếu vẫn đam mê đồng hồ số thì bạn còn chưa lớn được đâu.

Lila Lyra