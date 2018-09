Bộ ảnh '1001 lý do không tắm' siêu ngộ nghĩnh

Tác giả 'bắt trúng mạch' khi nêu ra các lý do quen thuộc khiến chúng ta lười tắm trong mùa đông.

Đánh trúng vào tâm lý của số đông người xem, bộ ảnh "1001 lý do không tắm" do tác giả Kawa Chan (tên thật Nguyễn Hải Hà) thực hiện khiến khán giả bật cười với những nguyên nhân cho việc lười tắm trong mùa đông. Bằng những nét vẽ ngộ nghĩnh, đáng yêu, cô gái 8X nêu ra các lý do khiến bạn thường lẩn tránh công đoạn tắm như: ngại lấy đồ, biện minh bản thân còn sạch, không ra ngoài nên không cần tắm... Mới đăng tải trên Facebook cá nhân chưa đầy một ngày nhưng chùm ảnh đã nhận được hơn 1.000 lượt like và trên 600 lượt share.

Chia sẻ với Ngoisao.net, Kawa Chan cho biết bộ ảnh này nằm trong dự án vận động từ thiện dẫn nước sạch và xây phòng tắm kín gió cho cho Sủng Máng, Mèo Vạc, Hà Giang vì học sinh nơi đây vẫn phải đi xách nước về dùng. Chuyên viên thiết kế đồ họa tâm sự: "Hành động này thực sự rất ý nghĩa và đáng trân trọng. Nếu có thể, bạn hãy chung tay giúp những con người vẫn đang phải chịu cảnh nghèo đói, rét mướt nơi vùng cao lạnh giá".

