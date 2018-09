Biển quảng cáo quán ăn hài hước bị bắt gỡ bỏ

Nhiều comment thẳng thắn chia sẻ và phản đối việc tấm biển nội quy hài hước của quán bún gân bó bị gỡ bỏ.

Hai ngày trở lại đây, đông đảo cộng đồng thích thú chia sẻ một tấm bảng nội quy hài hước của quán bún bò gân ở quận 4, TP HCM. Tuy nhiên chỉ sau một ngày đăng tải, Facebooker lại nhốn nháo khi nghe tin những biển nội quy bá đạo này bị tạm giữ vì nội dung "hơi kỳ".

Tấm biển với nội dung "có một không hai" về nội quy của quán. Ảnh: Facebook.

Ngay khi biết được thông tin này rất nhiều người đọc đã bức xúc và lên tiếng bênh vực chủ quán. Đa phần ý kiến cho rằng việc quán có những nội quy hài hước nhằm chỉ để "thu hút khách", hay "bán được thêm hàng"... Bạn Hoàng Vũ Phúc chia sẻ: "Tôi thấy vui và chủ quán lại vui tính, quảng cáo không có gì phản cảm mà còn thu hút tò mò thích thú. Quảng cáo thế này cũng là sáng tạo niềm vui cho thực khách. Sao lại tịch thu nhỉ?".

D.Nguyễn thẳng thắn bày tỏ: "Tịch thu thì quá vô lý, và tự tiện lấy tài sản cá nhân là điều không thể. Cần xem lại luật và trình tự của cơ quan quản lý khu vực này".

Nhiều ý kiến lên tiếng bênh vực chủ quán. Ảnh chụp màn hình.

Cũng đồng tình với ý kiến trên nickname Thanh Chi đưa ra quan điểm: "Thứ nhất, dân phòng là lực lượng trợ giúp công an, chính quyền giữ an ninh trật tự tại địa phương, không có quyền xử lý vi phạm hành chính... Nên không có quyền thu tấm bảng. Thứ hai, theo cảnh sát khu vực việc tạm giữ những bảng quảng cáo này là do "phường thấy nội dung hơi kỳ" lại càng sai. Quyền này từ đâu ra?

Một bạn là khách hàng thường xuyên của quán tâm sự: "Điều đặc biệt của quán là hàng ngày, cứ sau 19h30, khi ngừng bán, những tô bún còn lại chủ quán luôn dành tặng cho công nhân quét rác, người bán vé số qua khu vực này... Mình thấy rất nhân văn, tại sao lại xử lý một quán như vậy?".

Bảng thông báo nghỉ Tết độc đáo, dí dỏm. Ảnh: Facebook.

Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng có một vài bình luận cho rằng việc làm tịch thu như vậy là không sai. Facebooker Nam Huynh Kim viết: "Theo tôi với bảng nội quy này bị tịch thu là đúng. Tuy nhiên đây là việc của bộ phận văn hóa phường cần phối hợp với công an phường xã, chứ không phải là việc của công an, dân phòng. Về nội dung của bảng thì đúng là quá nhảm nhí. Quán xá là nơi tập trung của nhiều thành phần, chứ không phải là của giới mạng, giới trẻ. Tại sao lại không nhắc nhở bằng một nội quy khác như: cấm ồn ào, khạc nhổ, làm mất vệ sinh, bỏ rác vào thùng... trên toàn quốc chưa thấy có một nội quy nào như thế này. Chủ quán nên xem lại vấn đề này, mặc dù kỳ quặc gây cười nhưng không nên để khách hàng không thể đánh giá về tư cách của mình".

Trước đó, vào dịp Tết nguyên đán, cư dân mạng đã truyền tay nhau một tấm bảng "thông báo nghỉ bán Tết" của quán bún bò này với nội dung: "Vì tình hình Tết Nguyên Đán, quý khách nhất định sẽ về quê, hay đi du lịch gì đó. Nên bún bò gân đành phải tạm ngưng, vì có cố gắng cũng sẽ rất ế...".

Chủ quán thắc mắc về nguyên nhân việc tịch thu biển. Gỡ biển bán bún bò

