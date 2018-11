Bích Phương tiết lộ khuyết điểm đôi chân thon dài nhưng nứt nẻ

Nữ ca sĩ cho biết đôi chân từng được khen ngợi 'thon gọn không tì vết' của mình thực tế đầy vết nứt nẻ, nhưng cô yêu sự không hoàn hảo này.

Trên trang cá nhân, Bích Phương vừa đăng tải status dài chia sẻ về khuyết điểm của bản thân. Nữ ca sĩ cho biết cô tự ti nhất về đôi chân của mình và đã phải suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định tiết lộ sự thật này. "Phụ nữ ai cũng thích xinh đẹp hoàn hảo trong mắt người khác, nhất là khi bản thân là một nữ ca sĩ mới bắt đầu được khen là 'xinh đẹp hơn', được dành những lời khen có cánh về 'đôi chân thon gọn không tì vết'.

Nhưng Phương biết mình không hoàn hảo, và nếu không nhìn xuyên qua được những tì vết của bản thân mãi mãi mình không thể tự tin được. Phương chia sẻ những điều này, với mong muốn truyền thêm một chút tự tin cho những ai tự ti về cơ thể mình, rằng không ai là hoàn hảo cả, những nét xấu đẹp đó tạo nên giá trị của riêng bạn. Hôm nay Phương tự tin nói với mọi người rằng Phương yêu đôi chân nứt nẻ của mình. Bạn cũng sẽ như thế thế nhé", Bích Phương nhắn nhủ.

Bích Phương thường được nhiều người khen đôi chân thẳng tắp.

Trước đó, giọng ca Bùa yêu cho biết từ nhỏ cô đã bị bạn bè xa lánh vì da chân khô như da rắn. Nỗi ám ảnh đó đeo bám nhiều năm đến cả khi cô bắt đầu đi làm. "Từ nhỏ em đã bị da khô như con rắn, di truyền từ bố và cả mẹ. Câu chuyện bắt đầu bằng việc cái xóm chỗ em lớn lên rất ít trẻ con, nên em hay phải đi lên xóm trên chỗ có mấy căn nhà 3 tầng để chơi vì có rất nhiều bạn. Em vẫn rất vui cho đến khi lên 8 tuổi, có một bà già ở cái xóm đó, bảo với đám trẻ con "Đừng chơi với con Bích Phương, nó bị Sida đấy, nhìn chân nó kìa". Bọn con nít có biết Sida là gì đâu nên sau đấy chả ai chơi với em thật. Và từ đó em mất đi một phần sự hồn nhiên con nít, thay vào, là mặc cảm và tự ti".

Theo chia sẻ, da Bích Phương khô nẻ đến nỗi mỗi lần thay đồ ra là bong tróc, rơi lấm tấm như tuyết: "Em nhớ mãi mùa đông ngoài kia rất kinh khủng. Đi học phải mặc hai cái quần, một cái đông xuân bên trong bó chịt lấy chân và một chiếc quần đồng phục bên ngoài. Nỗi sợ về hình thể nó không dồn dập để làm em khóc hoặc buồn ngay, nhưng nỗi kinh hãi khi mỗi lần thay đồ ra, thấy da khô rơi lấm tấm như tuyết em suốt đời không quên. Di chứng của câu đùa đấy theo em tới tận khi em đi làm, luôn luôn sợ mình phải ăn mặc như thế nào, luôn luôn sợ người ta đang nghĩ gì trong đầu về bộ dạng của mình", Bích Phương tâm sự.

Tuy nhiên ít ai biết đôi chân ấy cũng nhiều vết nứt nẻ.

Mãi đến khi đã trưởng thành, Bích Phương nhận ra cô đã quá lãng phí thời gian cho một việc không đáng. "Bây giờ lớn rồi, nghĩ lại em không giận cái bà đấy đâu. Em tiếc cho em nhiều hơn. Vì mình đã tốn quá nhiều thời gian để nặng lòng với một thứ mà chưa chắc nó đã khiến người ta thích em nhiều hơn nếu nó khác đi. Em tốn 30 năm chỉ để nhìn vào làn da xấu xí đó chứ không dành thêm chút ít thời gian nữa để nhận ra: ừ nhỉ, chân mình ngoài cái da thì cũng thon chứ nhỉ, cũng thẳng tắp mà chứ đâu tới nỗi đâu nhỉ. May đấy, may là vì nếu với suy nghĩ ngày xưa thì em đã nằng nặc đòi gặp bà phù thủy bạch tuộc để xin đổi giọng hát của mình lấy một đôi chân mịn màng như nàng tiên cá rồi. May là em vừa kịp 30, may em vừa kịp yêu trọn bản thân em, từ những tì vết đến cả bất an, nghi ngại".

Rất nhiểu người hâm mộ tỏ ra bất ngờ cũng như đồng cảm với Bích Phương. Lâu nay mọi người đều nghĩ nữ ca sĩ có đôi chân "vạn người mê", thon gọn và thẳng tắp. Fan cảm ơn Bích Phương, thậm chí chia sẻ những khuyết điểm trên cơ thể mình, bởi nhờ cô họ bớt đi nỗi mặc cảm với bản thân. "Mình nghĩ ai cũng có khuyết điểm của bản thân, nhưng quan trọng nhất là mình nhìn được cái đẹp riêng ở những điều chưa đẹp đó. Mình cũng sợ chân mình to, xấu xí. Nhưng nếu không thay đổi được thì mình chỉ thay đổi cách nhìn về nó một tí thôi là mình thấy đỡ mệt và yêu bản thân hơn. Cảm ơn Phương rất nhiều vì những tâm sự thật lòng", một fan bình luận.

Cherry Trần