Bích Phương bị nói 'máu lạnh' khi xem phim

"Sao lại bắt em sinh con khi vẫn đang ế chỉ để thấy bộ phim này hay giống các mẹ?", giọng ca Bao giờ lấy chồng viết sau khi xem phim Be with you.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Bích Phương vừa đăng một status cảm nhận sau khi xem bộ phim Be with you (Và em sẽ đến) đang hot. Theo đó, giọng ca Bao giờ lấy chồng viết: "Mình có bị gì không? Khi mọi người đi xem phim về ai cũng tâm đắc, khóc lóc và khen hay các kiểu... Còn mình xem từ đầu đến cuối, cảm nhận bộ phim không có gì đặc biệt và mới... Có khi nào tôi đã quá già, không phù hợp với ngôn tình xuyên các thứ không vậy. Hay hơ hớ dở hơi nhiều quá giờ bảo sướt mướt sến lụa không sướt mướt nổi, quan ngại thật sự".

Bích Phương cho rằng, bộ phim Be with you không có gì đặc biệt và mới nên cô xem không có cảm xúc.

​Status này của Bích Phương lập tức được cộng đồng chú ý. Dưới phần bình luận, nhiều ý kiến cho rằng nữ ca sĩ quá "máu lạnh" nên không có cảm xúc khi xem bộ phim này. Thậm chí, có người còn khuyên người đẹp sinh năm 1989 nên sinh con để “có cảm nhận tốt hơn”.

Facebook Yenbaby Nguyen viết: "Chị xem đoạn thằng bé khóc khi biểu diễn và nói về những điều mẹ nó dạy ấy. Nếu không thấy cảm động thì khá máu lạnh và bàng quan đấy chị ạ". Còn Facebook Nguyễn Mạnh chia sẻ: "Tôi xem còn suýt khóc, vậy mà Bích Phương lại mặt lạnh tanh thế này sao. Bộ phim không chú trọng tình yêu sướt mướt, mà nói về tình cảm gia đình sâu sắc. Có lẽ, Bích Phương nên làm mẹ để cảm nhận tốt hơn".

Trước những lời khuyên này, Bích Phương đã đáp trả: "Mình cảm thấy rất kỳ cục với một vài ý kiến khuyên nên sinh con để có thể cảm nhận được cái hay của một bộ phim về đề tài gia đình. Các mẹ ơi phim gì cũng chỉ là phim thôi mà khác quan điểm, khác cảm nhận là hết sức bình thường. Ta thấy phim này không hay ta lại xem phim khác, sao lại bắt em sinh con khi vẫn đang ế chỉ để thấy bộ phim này hay giống các mẹ? Và cứ nhìn trẻ con khóc và nói điều mẹ dạy không thấy xúc động thì là máu lạnh?".

Phim Be with you (Và em sẽ đến) được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của tác giả Takuji Ichikawa. Và Em Sẽ Đến bắt đầu với một lời hứa từ Soo A (Son Ye Jin) vào cơn mưa đầu mùa cô ấy sẽ quay về với với chồng mình Woo Jin (So Ji Sub) và con trai Ji Ho (Kim Ji Hwan). Nhưng khi trở lại, Soo A hoàn toàn không còn ký ức về thực tại các mối quan hệ mà cô từng có trước đây. Woo Jin đã từng bước để giúp Soo A khơi dậy từng ký ức mà cô đã lãng quên. Bằng những mảnh ghép từ tình yêu đơn phương anh dành cho cô, ngày hẹn hò đầu tiên từ thời phổ thông, và nụ hôn đầu tiên... Bộ phim đang trở thành cơn sốt ở Việt Nam.

Cherry Trần