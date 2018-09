Bị xử phạt vì lái xe quá tốc độ, diễn viên Ngọc Lan to tiếng với CSGT

Nữ diễn viên cho rằng cô có lý do khi hành động mất bình tĩnh sau khi bị xử phạt vì điều khiển xe quá tốc độ.

Một loạt hình ảnh và video ghi lại hình ảnh diễn viên Ngọc Lan to tiếng với lực lượng CSGT khi bị xử lý vi phạm giao thông trên đoạn qua phường Tân Phú, quận 9, TP HCM đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Cũng trong loạt ảnh này, người đẹp của "Kiều nữ và đại gia" còn có người nhà... che dù và cầm nước, phục vụ để cô ký biên bản.

Video đã khiến khá nhiều người ngạc nhiên về cách cư xử của nữ diễn viên Ngọc Lan với CSGT, trên mạng xã hội, cô trở thành đối tượng bị chỉ trích vì làm người nổi tiếng mà không gương mẫu. Trước sự việc trên, Ngọc Lan cũng đã giải thích bằng một tâm thư khá dài trên trang cá nhân Facebook.

"Tâm thư" Ngọc Lan đăng tải trên trang cá nhân.

Theo nữ diễn viên, do vi phạm luật giao thông nên cô hoàn toàn chịu trách nhiệm việc làm của mình, tuy nhiên thái độ của cô gay gắt là do cách xử phạt của CSGT theo cô là rất "nguyên tắc": "Sự việc lần này (5/9/2017), tôi sai tôi hoàn toàn đồng ý vì tôi đi quá tốc độ cho phép, tôi không bao biện vì lý do gì, tôi không chối, tôi chỉ xin các anh rằng cho tôi 15 phút để tôi đem bằng lái xe lên nhưng thái độ của các anh rất "nguyên tắc" thậm chí rất thách thức. Tôi chỉ nói sơ thế để những người thân của tôi hiểu sơ sơ".

Ngọc Lan cũng bức xúc khi CSGT nhất quyết muốn giữ xe và khi cô vào xe gọi điện cho chồng thì cảnh sát đứng ngoài quay video nói cô cố thủ trong xe. Chưa hết, Ngọc Lan còn cho rằng lực lượng cảnh sát đã cố tình gán ghép việc cô chống đối họ khi không đưa đầy đủ các video lên mạng xã hội khiến cô bị mang tiếng. Qua đây, Ngọc Lan nhấn mạnh: "Tôi cũng chẳng lớn tiếng nếu các anh không gán ghép tôi cố thủ trong xe và chống đối. Nếu có gan các anh trưng đầy đủ đoạn video không thiếu một giây đi".

Diễn viên Ngọc Lan: “Nếu có gan CSGT hãy trưng đầy đủ đoạn video”

Sự việc vẫn đang thu hút được đông đảo sự quan tâm của dư luận. Bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự thông cảm trước sự cố ngoài ý muốn của nữ diễn viên, nhiều người lại không đồng tình, cho rằng Ngọc Lan chỉ đang ngụy biện. Tài khoản Hien Tran bình luận: "Ở Mỹ, luật giao thông lái xe quên mang bằng lái là phạm luật thì nước ta cũng vậy. Bạn là người văn minh, bạn lái xe quá tốc độ quên mang theo bằng lái bạn còn to tiếng này nọ. Bạn quá sai".

"Người của công chúng mà nhận định thiếu hiểu biết. Chạy vi phạm, không mang bằng lái thì giữ xe, thế thôi, tại sao phải thông cảm cho cô rồi đang xử lý rồi bỏ ra xe lấy điện thoại có nói với CSGT không, người ta thấy cô bỏ lên xe ngồi thì nghĩ là chống đối, chuyện rõ ràng thế thôi. Để bị bắt thế xong tự hào lên Facebook khoe được nhỉ, hãy phát ngôn với việc làm cho cẩn thận đi", tài khoản Thái Huỳnh bất bình.

Facebooker Vũ Thanh viết: "Đi sai thì chịu phạt đi. Làm gì có luật nào quên cầm bằng lái xe nhờ người nhà cầm ra. Tất cả lỗi đều xử lý bằng văn bản, sai chỗ nào chị có quyền được kiện cáo cứ không phải lên Facebook trình bày".

Trong khi đó, tài khoản Lê Yến Oanh lại bênh vực: "Mình chẳng thấy Lan sai chỗ nào trong video này hết. Rõ ràng Lan luôn khẳng định là mình làm sai vì đi quá tốc độ chứ không làm dữ lên là Lan không vi phạm luật. Do đó, có cắt đi dựng lại video mình vẫn ủng hộ bạn như một người phụ nữ mạnh mẽ dám đưa ra tiếng nói của mình trước CSGT". "Sống ngay sống thẳng. Mình luôn ủng hộ bạn. Cứ vững vàng. Mình phải có quyền lên tiếng", một tài khoản khác chia sẻ.

Ying Ying