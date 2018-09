Bị rút lõi tiền mừng cưới, nam thanh niên gửi email tố đồng nghiệp

Sau khi điều tra rõ ràng sự việc, người này gửi email để đòi lại 300.000 đồng bị rút lõi, đồng thời thông báo cho toàn thể công ty.

Câu chuyện nam thanh niên bị rút lõi tiền mừng cưới và cách trả đũa “bá đạo” được chia sẻ tại một hội nhóm kín trên Facebook. Người này cho biết: "Ngày hôm qua cơm no, rượu ngon ấm bụng, mắt nhắm tai nghe Modern Talking thì mấy đứa ngồi dưới kể chuyện gửi tiền mừng cưới cho bà nhân sự nhờ bà ấy mừng hộ. Mình vui mồm bảo cũng đã đưa bà ấy gửi 500.000 đồng. Thề là vừa dứt mồm cả lũ chúng nó cười như ma làm, nhìn mình như thằng bại não. Thế rồi các tình tiết ăn chặn, ăn bẩn tiền mọi người nhờ mừng cưới, rồi ăn đút lót tiền công nhân vào xin việc và đủ thứ ăn bẩn thỉu khác được lôi ra ánh sáng khiến mình lo cho số phận tờ 500.000 đồng của mình. Sáng hôm nay đến văn phòng sai đàn em đi điều tra ngay và kết quả làm mình cảm thấy cạn lời".

Sau đó người này đã gửi email đến đồng nghiệp làm tại phòng nhân sự và không quên cc email đó đến toàn thể công ty với nội dung:

"Chị Thúy ơi!

Hôm đám cưới em An, phòng Kế toán, em bận việc gia đình không đi dự đám cưới của An được, em có đưa cho chị 500.000 đồng nhờ chị gửi mừng giúp em. Sáng nay nói chuyện với An, em được biết chị chỉ giúp em nhét vào phong bì 200.000 đồng. Khổ thân nó lấy chồng mà lại nhận thiếu tiền mừng. Vậy chị trả lại em 300.000 đồng để em gửi mừng bổ sung lần 2 cho An, chị nhé".

Câu chuyện sau khi đăng tải đã khiến nhiều người phải phì cười và cho rằng đây là chiêu thức hiệu quả để đối phó với những người có tính xấu thích rút lõi, “ăn bớt” tiền của người khác. “Cao thủ đây rồi, cậu này thanh niên cứng quá, cần phải học tập để trị mấy đứa chuyên bớt xén tiền phong bì. Những ai trong công ty từng là nạn nhân của bà chị nhân sự này chắc hả hê dữ lắm nhỉ”, nickname Koko Iker bình luận.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng: “Kể ra vì vài ba trăm nghìn mà làm sứt mẻ tình cảm chị em, đồng nghiệp trong công ty thì cũng không nên bạn ạ. Biết vậy rồi thì lần sau tránh đi, hoặc bảo mọi người cảnh giác thôi, chứ làm vậy người ta còn mặt mũi nào đi làm nữa, sau này ra đường cũng thành thù ghét nhau, hay ho gì”.

Maruko Chan