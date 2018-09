Bí quyết thành công của người nổi tiếng

Thành công chỉ là cách bạn đi ra khỏi vùng an toàn của mình.

Thành công là thứ mà tất cả chúng ta đều muốn có. Nhưng nó không đến dễ dàng và chỉ trong một sớm một chiều. Để đạt được thành công, mỗi người phải làm việc chăm chỉ, dành trọn thời gian và sự kiên nhẫn. Theo Elite Daily, để thành công, hãy xem xét những bí quyết chung của những người thành đạt và học hỏi từ đó.

Không nuối tiếc

Tất cả chúng ta đều có những luồng suy nghĩ khác nhau trong tâm trí. Có suy nghĩ yêu cầu chúng ta phải làm việc chăm chỉ, không bao giờ bỏ cuộc và tập trung vào nhiệm vụ. Ngược lại, cũng có những ý nghĩ bảo chúng ta hãy nghỉ ngơi, trì hoãn công việc, hãy lười biếng và tán tỉnh những cô gái trên Facebook.

Không có cuộc sống nào là hoàn hảo. Tất cả chúng ta đều phải đối mặt với những biến cố và sự bất công. Thay vì ngồi đó nuối tiếc cho bản thân thì hãy để chính những điều đó đẩy bạn tiến về phía trước. Hãy coi đó là động lực và sử dụng nó như một cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Nuối tiếc sẽ chỉ làm bạn chậm lại. Bạn phải tìm cách xóa nó ra khỏi tâm trí mình.

Đi ngủ muộn và dậy sớm

Có câu thành ngữ "Trâu chậm uống nước đục". Những người thành công không đi ngủ sớm hay có ngày nghỉ. Họ làm việc cực kỳ chăm chỉ và đầy đam mê mỗi ngày cho tới khi họ đạt được mục tiêu. Cuộc sống riêng và các hoạt động xã hội của bạn sẽ bị hạn chế nhưng mục tiêu của bạn sẽ được hoàn thành. Bạn nên dậy sớm nhất có thể và không lên giường cho tới khi không thể mở mắt thêm được nữa.

Abraham Lincoln từng nói: "Mọi thứ có thể đến với những người biết chờ đợi… nhưng đó là những thứ mà những người sống hối hả bỏ lại". Nếu bạn muốn thành công, bạn phải nhanh hơn những người khác

Vật chất không phải là mục tiêu

Vật chất chắc chắn là một phần trong động lực của bạn, nhưng hãy để nó là một phần nhỏ. Những người thành công thực sự trong cuộc sống luôn có nó vì họ không chỉ thay đổi cuộc sống của mình, mà còn làm thay đổi cuộc sống của người khác.

Hãy tìm ra những động lực khác ngoài vật chất. Đó sẽ là một thứ gì đó có thể khơi dậy những khát vọng của bạn. Có thể là cô bạn gái cũ - người đã nói rằng bạn sẽ thất bại.

Thời gian và năng lượng

Thứ quý nhất mà chúng ta có là thời gian, nhưng năng lượng cũng quan trọng như thời gian. Bạn có càng nhiều năng lượng thì bạn tập trung càng dễ. Và kết quả bạn đạt được càng cao. Một trong những bí quyết thành công của tỷ phú Richard Branson là luôn giữ cho mình một thể lực tốt.

Những nguyên tắc

Những nguyên tắc và đạo đức là hai thứ không có trong xã hội hiện đại của chúng ta. Gần như chúng đã trở thành những điều của quá khứ. Hãy nhìn cựu thủ tướng Anh Winston Churchill - người đàn ông này có những nguyên tắc không giống ai. Sự khác biệt giữa ông và đám đông là ông luôn hào hứng làm theo những nguyên tắc của mình bằng mọi giá. Bạn phải có niềm tin vào khát vọng của mình. Hãy sống cuộc sống của mình bằng niềm tin.

Một trong những nguyên tắc của hãng sản xuất nổi tiếng Apple là thay đổi thế giới bằng công nghệ và họ đã làm được điều đó bằng tất cả những sản phẩm mà họ sản xuất ra. Hãy xác định những nguyên tắc - những thứ giúp bạn vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống.

Niềm tin tuyệt đối

Nhiều người thường hay đặt câu hỏi liệu ước mơ của họ có trở thành sự thật hay không. Những người mạnh mẽ có niềm tin tuyệt đối. Họ tin rằng những điều họ làm là đúng. Sẽ có những lúc bạn nghi ngờ. Điều đó là không tránh khỏi bởi bạn cũng là một con người. Nhưng hãy để niềm tin tuyệt đối của mình đánh bại những hoài nghi. Hãy để nó là động lực để chứng minh sự lạc quan của bạn là đúng.

Lý do để thành công

Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết nhiều người thành công cũng dễ dao động như thế nào. Thứ đã thúc đẩy họ thành công là làm một cái gì đó để chứng minh cho những người khác nhằm giảm bớt sự bất an của mình.

Sự bất an này làm nảy sinh một mong muốn cải thiện tình trạng của họ. Bạn phải tìm ra lý do để làm việc trong khi người khác đang ngủ, lý do để hy sinh một cuộc sống an toàn và làm những điều mạo hiểm. Hãy tìm ra lý do bằng cách hỏi tại sao. Không dừng lại cho tới khi bạn cán đích.

Kiên trì

Kiên trì là một trong những công cụ lớn nhất để thành công. Bạn không thể biết được thành công sẽ tới với mình vào ngày mai hay trong 5 năm nữa. Bạn không thể biết khi nào sẽ có bước đột phá. Bạn có thể thích nghi, thay đổi, phát triển nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc.

Steve Ballmer (CEO Microsoft) nói: "Niềm đam mê là khả năng truyền hứng thú với một điều gì đó, còn sự nỗ lực và kiên trì lại là khả năng để tiếp tục thực hiện điều đó. Bạn áp dụng một công thức cho ý tưởng mới và coi đó là một sự cách tân nhưng nó lại không hoạt động. Đó là lúc chứng tỏ tính ngoan cường, không ngừng lạc quan và kiên trì của bạn - những tính cách sẽ quyết định sự thành công của bạn trong tương lai".

Giỏi nghề

Xã hội của chúng ta đang không coi trọng một người giỏi nghề. Hãy dành nhiều thời gian để đạt tới cấp độ hoàn hảo trong nghề đó. Hãy khiêm tốn và biết nghề giỏi hơn tất cả những người khác.

Khi nghĩ về Mike Tyson, người ta nghĩ về một người đàn ông sức mạnh, nhưng họ không nhìn thấy ông cũng từng là một học sinh. Không ai học quyền anh giống như Tyson. Ông xem nhiều phim về môn mà mình thích, hơn bất cứ ai trong lịch sử thể thao. Ban đầu ông là một học sinh, sau đó mới là một vận động viên.

Mạo hiểm

Có câu thành ngữ: "Có gan làm giàu". Nếu bạn tin tưởng vào những gì đang làm thì không nên sợ những rủi ro đến với cuộc sống của mình. Liệu bạn có thực sự muốn ngồi đó hối tiếc với hàng loạt những "giá như" trong đầu? Hãy mạo hiểm nếu bạn thực sự muốn nhìn thấy thành quả. Hãy tìm ra ước mơ của mình, sau đó mạo hiểm tất cả để đạt được nó. Thế giới là của bạn, bạn chỉ việc nắm lấy nó.

Văn Hiến