Bí mật mang tên phụ nữ

Nguyễn Nhật Quang

Phụ nữ luôn là một dấu hỏi đầy bí ẩn mà đàn ông luôn muốn được khám phá và tìm hiểu. Càng khám phá, tìm hiểu, họ mới phát hiện ra là phụ nữ được sinh ra với những sức mạnh siêu nhiên mà cánh đàn ông không bao giờ có thể giải thích nổi. Ví dụ: phép thuật có thể biến tất cả quần áo trong tủ trở nên vô hình mỗi khi cô ấy mở tủ ra và nói "Em chẳng có gì để mặc". Hoặc đôi mắt nhanh nhạy hơn cả Superman trong mỗi lần chụp ảnh tự sướng. Bạn được đưa ra trước mắt khoảng 20 tấm ảnh giống hệt nhau và phải trả lời câu hỏi "Tấm nào đẹp nhất?". Trong khi đôi mắt bạn phải hoạt động 200% năng suất chơi trò "tìm điểm khác nhau", bộ não "CPU" thì vẫn "pending", đó cũng là lúc cô ấy tự quyết định: "Đây, cái này đẹp nhất!".

Phụ nữ còn có khả năng xoay chuyển tình thế nhanh nhạy tuyệt vời mà không một siêu anh hùng nào có thể sánh bì. Nếu bạn từng tự ti vì cái bụng phệ công sở của mình, hãy an tâm, cô ấy sẽ nói với bạn: "Em thích đàn ông bụng to, có tướng có tá, mà mùa đông ôm bụng bự mới thích chứ!".

Nhưng rồi chỉ 10 phút sau đã thấy cô nàng cùng đồng bọn tớn lên xem ảnh bụng 6 múi của một thằng oắt con 9X Hàn Quốc nào đó xong phát cuồng: "Do Min Jung em yêu anh, đàn ông phải thế chứ, trời ơi chết mất…". Nhưng cũng đừng quá lo, tin tôi đi, nếu một ngày nào đó bạn và cô ấy chia tay, thế nào cô ấy cũng sẽ kết luận: "Đàn ông ai cũng như nhau, đểu hết cả một lũ." Và bạn lại tiếp tục vò đầu bứt cố hiểu xem nếu đàn ông ai cũng như nhau hết, sao nàng lại phải mất công đi tìm người đàn ông của đời mình?

Thêm một siêu năng lực của phụ nữ, đó là khả năng đọc ý nghĩ: họ luôn biết bạn đang nghĩ gì, chỉ là biết theo kiểu mà họ muốn nghĩ thôi. Bạn định nói dối? Đừng dại, chỉ cần nàng làm mặt lạnh và nói: "Em biết hết rồi đấy…" là đảm bảo bạn sẽ tồ tồ khai ra hết.

Và để thích nghi dần với cuộc sống xung quanh toàn siêu nhân, bạn cũng phải tìm cách chế ngự nó. Mỗi khi thấy nàng không vui, không nói, không cười, chỉ im lặng… thì có nghĩa là đang có vấn đề, nhưng nếu hỏi thì câu trả lời sẽ là: "Không, em không sao, em có làm sao đâu". Trên mạng hay khuyên là khi một người nói "I'm ok" tức là họ đang cần một cái ôm thật chặt vào lòng và nói: "No, I know you're not".

Nhưng đấy chỉ là lý thuyết, đảm bảo nếu bạn mà thấy cổ bảo: "Em không sao" xong bạn cũng "Ok, thế thì tốt anh đi chơi game đây", hoặc tự dưng ôm chặt cô ấy vào mà nói: "Anh biết là em đang hâm, hãy kể với anh nhé!", thì là khả năng bị ăn tát khá cao. Chúng ta nên tập trung chuyên môn vào năng lực mạnh nhất của chúng ta đó là… im lặng, và lắng nghe. Rồi đâu sẽ vào đó cả thôi!

Tóm lại, siêu năng lực mạnh nhất của phụ nữ là làm cho đàn ông cảm thấy đau đầu vì không biết họ nghĩ gì và muốn gì. Nếu bạn thấy cô nàng bạn đang tán tỉnh đăng một bài viết "5 lý do khiến bạn nên yêu một cô gái chân ngắn" thì bạn phải hiểu nội dung ẩn ý sâu sắc bên trong cái post đó là "Anh đừng có yêu mấy con chân dài ngoằng nữa, tính này nọ lắm, em tuy có chân hơi ngắn nhưng mà ưu điểm của em nhiều lắm, viết ra được thành cả một bài như thế này cơ mà, yêu em đi không ân hận đâu".

Đúng vậy, nếu nàng post một bài báo tương như như này, "Vì sao bạn nên yêu mộ cô nàng ngực nhỏ" rồi là "Những lý do khiến bạn nên yêu một cô nàng biết nấu ăn"…, bạn hãy tưởng tượng ra cảnh của chính bọn đàn ông chúng mình, thằng nào mà cứ to mồm: "Ui dời ơi kích thước không quan trọng! Quan trọng là kỹ thuật ấy!" thì có phải 101% thằng ý to bằng quả ớt không? Riêng ở điểm này phụ nữ và đàn ông giống nhau thế đó, chỉ là phụ nữ giỏi hơn, họ luôn biết cách tận dụng những nhược điểm của mình làm thế mạnh để bạn yêu họ hơn.



Phụ nữ thời nào cũng thế, một trong những siêu năng lực khác của họ đó là tưởng tượng ra những thằng con trai siêu tưởng mà có tìm khắp dải ngân hà này cũng không thể tìm ra nổi. Một bộ phận không nhỏ các nàng rất thích đăng những tấm ảnh về những chàng trai trong mơ của họ, đôi khi là những chàng có phong cách rất là "bad boy", kiểu xăm trổ đầy mình, râu quai nón rất đàn ông, hay có thân hình chuẩn từng nanomet, bụng 6 múi, đeo kính râm, ăn mặc chuẩn, tay cầm điếu thuốc phì phèo nhìn chất lừ mà đến chính những thằng đàn ông chúng mình cũng phải lôi ra làm hình mẫu... Nhưng tại sao phụ nữ lại muốn kiếm tìm mẫu đàn ông hoàn hảo trong khi chính họ tự nhận mình không hoàn hảo, rằng "hãy yêu những cô gái ngực bé", "hãy yêu những cô gái chân ngắn, chân to"…?



Vậy nên các bạn hãy chuyển gu đàn ông yêu thích sang những người như… mình. Đóng bộ cả cây đen để che khuyết điểm là… không có hình xăm nào nhưng được cái sạch sẽ, thơm tho. Thi thoảng hơi đanh đá với thường dân, nhưng lại rất hiền lành với những người mình yêu thương. Đẹp trai bình thường nhưng được cái dễ thương kèm photoshop đỡ lại. Sống đơn giản, tuy hay để ý vặt nhưng được cái rất tinh ý, tinh tế, đảm bảo sẽ không để các bạn bị buồn. Mình tuy hay đả kích hot girl thế thui chứ thực ra nếu không có các bạn ấy thì cuộc sống còn gì vui nữa.

