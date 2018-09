Bí mật của sự may mắn

Chỉ những người chăm chỉ mới hay gặp may vì cơ hội và sự may mắn không đến khi bạn chỉ biết nằm ườn ra đó và đợi chờ.

Nutuyetnho

Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao cô bạn luôn có tất cả những gì cô ấy muốn, trong khi bạn vẫn chỉ mãi lẹt đẹt phía sau và loay hoay với hàng tá những điều rắc rối. Chẳng phải tự dưng mà cô ấy may mắn đâu, tất cả đều có nguyên nhân của nó cả đấy.

May mắn không từ trên trời rơi xuống

Nhìn thấy sự thành công của một ai đó, rất nhiều người trong chúng ta sẽ có ngay phản xạ đầu tiên là chẹp miệng và thầm bảo: “May mắn thế”, nhưng đâu phải ai cũng đủ tỉnh táo để nhận thức được rằng, đằng sau sự may mắn đó là cả một quá trình nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ của họ.

Bạn cảm thấy bất công khi cô bạn cùng khoa nhận được một công việc part-time cực tốt với mức lương lên đến hàng trăm đô la trong khi mình vẫn phải chật vật chạy ngược chạy xuôi đến các trung tâm xin việc để nộp hồ sơ, nhưng bạn nào có hay cô ấy cũng đã từng bao phen trầy trật, thử hết việc này đến việc khác, dù chỉ là những việc siêu nhỏ nhặt như bưng bê, dọn bàn... chỉ để lấy kinh nghiệm. Bạn ghen tị với một anh chàng tuy “tà tà” nhưng lại có một cô bạn gái xinh xắn, dễ thương và tưởng chừng như hoàn hảo nhất quả đất, nhưng có lẽ bạn sẽ không bao giờ biết được rằng, chuyện tình cảm của họ cũng từng bị gia đình hai bên cấm cản kịch liệt. Và để có được ngày hôm nay thì cả hai cũng đã phải cố gắng không biết bao nhiêu lần.

Nếu đã từng đọc qua cuốn sách “Good Luck” (Alex Rovira - Fernando Trias de Bes) thì có lẽ bạn sẽ không thể quên được hành trình đi tìm cỏ 4 lá của hai chàng hiệp sĩ tên Nott và Sid trong một khu rừng tối tăm và gần như không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho sự tồn tại của loài cỏ thần kỳ mang lại may mắn kia. Mỗi người có một hướng đi riêng, và trong khi Nott - chàng hiệp sĩ áo đen chỉ biết ngồi than vãn, kêu ca suốt ngày vì không tìm ra được thứ mình muốn, thì Sid - chàng hiệp sĩ áo trắng lại tự tìm kiếm cơ hội cho chính mình bằng việc đi thu thập kinh nghiệm từ các vị thần trong khu rừng để… tự trồng lấy một cây cỏ 4 lá cho riêng mình. Dù có bị muông thú trong khu rừng cười cợt là bị “hoang tưởng”, bị người bạn đi cùng kêu ca là “dư hơi, thừa sức” thì cuối cùng, sau một quãng thời gian dài chờ đợi, cỏ 4 lá cũng đã xuất hiện. Và tất nhiên, chàng là người chiến thắng.

Vậy đó, may mắn không phải tự nhiên mà có, càng không phải một món quà mà ông trời tự dưng trao tận tay cho bạn. May mắn là phép cộng của cơ hội và sự chuẩn bị. Mà cơ hội thì luôn chia đều cho tất cả chúng ta. Hay nói cách khác, sự may mắn nằm trong chính tay bạn, do bạn quyết định và hoàn toàn phụ thuộc vào bạn.

Đôi khi không có may mắn lại tốt hơn rất nhiều

Nghe có vẻ ngược đời, vì tốt lành vui vẻ gì cho được khi bạn phải bước ra đường và hứng chịu một ngày đen đủi toàn tập với những thứ đại loại như điểm kiểm tra thấp lè tè, cãi nhau với người yêu, mất tiền… Nhưng nếu nhìn ở một góc độ khác, thì chắc hẳn rồi bạn cũng sẽ phải gật gù rằng mình vẫn may mắn.

Có thể bạn không để ý, nhưng đôi khi, chính những điều xui xẻo lại giúp bạn biết được khả năng thực sự và sức mạnh tiềm ẩn của mình mạnh đến đâu. Một điểm thấp chắc chắn sẽ khiến bạn buồn, nhưng cũng chính nhờ nó mà bạn sẽ có thêm động lực để “cày bừa” nhằm cải thiện điểm số. Mất một số tiền nhỏ cũng không hẳn là xui, vì biết đâu nó lại là chất kích thích vô hình giúp bạn “máu chiến” hơn trong công việc để kiếm lại một số tiền nhiều hơn gấp mấy lần. Một trái tim vỡ thì chẳng vui vẻ thật, nhưng ít nhất thì bạn cũng sẽ có thêm những kinh nghiệm cho “tình trường” và thêm cứng cỏi cho những mối tình còn đang đợi bạn sau này.

Vì vậy, khi gặp phải một điều đen đủi và không như ý muốn, đừng vội “trách người - trách đời - trách trời bạc bẽo” hay suy nghĩ một cách tiêu cực kiểu như “Thôi hết rồi/ tàn rồi/ xong rồi!”. Mà thay vào đó, hãy cứ xem như đây là một thử thách nhỏ giúp bạn phấn đấu và mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Cũng giống như một câu nói rất nổi tiếng: “You will never know how strong you are, until being strong is the only choice you have” (Bạn sẽ không bao giờ biết được mình mạnh mẽ tới đâu, chỉ cho tới khi mạnh mẽ là lựa chọn duy nhất mà bạn có).

Bí mật của may mắn

Như đã nói ở trên, may mắn không từ trên trời rơi xuống, cũng chẳng phải một món quà được ban phát một cách ngẫu nhiên. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể tự gieo trồng một “cây may mắn” cho chính bản thân mình với những gợi ý nhỏ dưới đây:

Sẵn sàng kết bạn: Đừng xem thường những mối quan hệ xã giao, vì ai biết được vào một lúc nào đấy, anh chàng mà bạn chỉ gặp mới có một lần lại chính là vị cứu tinh cho bạn trong một trường hợp bất đắc dĩ. Đồng ý rằng một cơ số người sẽ đi qua đời bạn một cách nhanh chóng mà không hề để lại dấu vết gì, nhưng chắc chắn một vài trong số đó sẽ quay lại và mang đến sự may mắn cho bạn.

Có một vật hộ mệnh: Một chiếc nhẫn quen thuộc hay một sợi dây chuyền của một người cực kì quan trọng tặng cho bạn… những thứ này có thể không mang giá trị lớn về mặt vật chất nhưng trong nhiều trường hợp, nó lại mang đến cho bạn một niềm tin vô hình cực kỳ to lớn.

Lạc quan lên đi: Kết quả nghiên cứu của một nhóm sinh viên trường ĐH NUS (Singapore) đã cho thấy rằng: những người sống vui vẻ và thường xuyên suy nghĩ tích cực sẽ dễ dàng nhận được sự may mắn hơn những người khác đến 46%. Đơn giản vì một thái độ lạc quan sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm những cơ hội mới, đồng thời dễ đi qua nỗi buồn hơn mỗi khi có chuyện rắc rối.

Chăm chỉ hơn trong mọi việc: Chỉ những người chăm chỉ mới hay gặp may. Vì cơ hội và sự may mắn làm gì đến khi bạn chỉ biết nằm ườn ra đó và đợi chờ.

Quan sát xung quanh và tìm kiếm cơ hội từ những điều nhỏ nhặt: Người may mắn khác với người xui xẻo ở chỗ họ luôn biết cách nhận ra đâu là cơ hội dành cho mình, dù chỉ với một dấu hiệu nhỏ. Điều này đã được chứng minh bằng một cuộc thí nghiệm của giáo sư Richard Wiseman (ĐH Herfordshire - Anh), khi được phát một tờ báo và hỏi: “Có tổng cộng bao nhiêu tấm hình trong đây?”, những người xui xẻo mất trên dưới hai phút để đếm và thông báo kết quả, trong khi những người may mắn lại chỉ mất chưa đầy 10 giây, đơn giản vì ở trang 2 của tờ báo đã có một box nhỏ thông báo kết quả. Bài học rút ra cho bạn: Dành thời gian để quan sát mọi thứ xung quanh một cách thật kỹ lưỡng.