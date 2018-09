Bí kíp phòng tránh dịch Ebola

Hy vọng ý kiến này giúp được cho mọi người vì hiện nay thông tin trên mạng chưa nói nhiều đến phương hướng phòng tránh dịch bệnh Ebola.

Thư Đỗ

Tốc độ lây lan chóng mặt của dịch bệnh Ebola khiến nhiều người lo lắng nhất là khi có thông tin các quốc gia láng giềng như Philippines và Thái Lan đều phát hiện người nhiễm bệnh. Những mẹo đơn giản để phòng ngừa và đối phó với dịch Ebola do Facebooker Thư Đỗ chia sẻ hiện đang được cộng đồng mạng dành sự quan tâm đặc biệt.

Ảnh chụp màn hình.

Công việc của mình liên quan ít nhiều đến khử khuẩn, vệ sinh và sức khỏe nên mình cũng có tí quan điểm tự phòng thân. Ngoài ra thì có một vài ý tưởng do những cái mình có sẵn và mình biết về chúng. Hy vọng giúp được cho mọi người vì hiện thông tin trên mạng chưa nói nhiều đến phương hướng phòng tránh. Về cơ bản những thứ dưới đây là để phòng trách cho mọi dịch bệnh nói chung mà mình nghĩ được:

1. Cồn 90 độ

Cồn 90 độ có khả năng sát khuẩn mạnh. Chuẩn bị một chai cồn 90 độ và cho vào một chai xịt phun sương. Luôn mang cái này theo người. Xịt lên quần áo trước khi ra đường. Xịt lên bàn ghế làm việc. Xịt lại lên người khi vào những nơi đông đúc. Xịt vào các nắm đấm cửa trước khi sờ vào (cực kỳ quan trọng, nhất là các phòng vệ sinh, nhiều người không có thói quen rửa tay sau khi đi vệ sinh, mà các bạn biết Ebola lây qua đường dịch tiết của người bệnh), xịt vào bệ bồn cầu công cộng, xịt giầy và đế giầy (vụ giầy thì mình cũng ít làm). Lưu ý không xịt vào ổ điện hoặc lửa.

2. Nước muối sinh lý NaCl 0,9%

Khả năng sát khuẩn của nước muối sinh lý cũng rất cao. Dùng để súc miệng, xịt lên da người và rửa đồ đạc.

3. Gel rửa tay khô

Nhìn chung nó cũng có nhiều cồn ở trong đấy nhưng tiện dùng trên da hơn cồn y tế. Mang một chai này và rửa tay hoặc một vùng da nào đó nếu thấy cần.

4. Giấy vệ sinh

Ngày xưa mình thực tập ở Mỹ có một thứ rất văn minh là sọt rác ở ngoài các phòng vệ sinh công cộng. Khi bạn đi vệ sinh xong, chuẩn bị ra cửa thì rút một tờ paper towel, dùng nó để mở nắm đấm cửa và vứt khi ra khỏi phòng vệ sinh. Ở Việt Nam không có cái sọt rác nào ngoài phòng vệ sinh nhưng bạn nên chuẩn bị giấy vệ sinh trước khi tiếp xúc với bất cứ cái gì có khả năng có nhiều người sờ vào đấy. Nhắc lại, cái nắm đấm cửa!

5. Than hoạt tính

Nó dùng để khử độc (dùng cho khẩu trang, lọc nước, khử độc và mùi hôi của phòng, tủ lạnh) và hút ẩm. Mình đã từng uống than hoạt tính khi vô tình uống phải hương liệu. Nó dùng để uống khi bạn nuốt phải cái hóa chất gì đó. Bạn nên mua than hoạt tính loại cục to để trong các phòng ở nhà, ở cơ quan, ở Việt Nam nhiều nơi bán viên than hoạt tính. Mình coi than hoạt tính và dầu tràm là 2 bùa hộ mệnh về sức khỏe, nhất là trong những lúc có dịch bệnh. Với than hoạt tính dạng viên dùng để khử độc phòng, vài ngày bạn nên phơi nắng một lần.

6. Dầu tràm

Không phải ngẫu nhiên mà nó được coi là "thuốc trị bách bệnh" của dân mình ngày xưa. Nó có khả năng diệt khuẩn, sát trùng vết thương, giảm đau, tránh cảm giải cảm... Mình giờ dùng nó như bùa rồi. Ngày nào cũng chấm dầu tràm khắp người cho con, ngâm chân với dầu tràm và muối. Dầu tràm và tinh dầu tràm trà (tea tree essential oil) có họ gần với nhau.

7. Một số loại tinh dầu

Tinh dầu oải hương - lavender - có nguồn gốc tên tuổi của nó là một từ latinh nào đó liên quan đến "làm sạch". Từ tiếng Pháp "laver" nghĩa là "rửa". Nó có khả năng diệt khuẩn, tại chỗ mình, vào 8h sáng hằng ngày luôn có một nghi lễ đốt tinh dầu oải hương trong phòng kỹ thuật trong các bước làm sạch phòng. Bạn cũng có thể đốt những gì có khả năng làm sạch và bay hơi (như các loại tinh dầu khác, dầu tràm, nhưng đừng nghĩ đến việc đốt cồn vì nó có thể gây cháy và nó dễ làm bạn bị say).

Tinh dầu khuynh diệp là một thứ có thể bạn rất ghét mùi (nó là dầu gió ý) nhưng khả năng diệt khuẩn của nó vào hạng nhất.

Tinh dầu tràm trà (tea tree essential oil) ngoài việc mình nói ở trên thì cũng được cho rằng sẽ làm tăng khả năng đề kháng của cơ thể nếu sử dụng hàng ngày. Bạn có thể mua một sản phẩm dưỡng da có tinh dầu tràm trà (nhưng cần chắc chắn hãng đó dùng tinh dầu, không phải hương liệu. Nếu là tinh dầu thì thành phần nó ghi là Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil, nếu là hương liệu thì sẽ được ghi trong thành phần là Fragrance, hoặc Perfume. Đừng tin người bán hàng vì nhiều người bán hàng không biết sản phẩm mình có gì đâu). Sử dụng các sản phẩm dưỡng có tinh dầu tea tree là một cách để bảo vệ sức khỏe đường dài và lười biếng. Dầu tràm là một người anh em của tinh dầu tea tree, cũng được dùng vào mục đích tăng khả năng đề kháng (mà thật ra thì dầu gió cũng vậy).

8. Khẩu trang than hoạt tính, khẩu trang y tế và găng tay y tế

Khẩu trang than hoạt tính là một thứ cực kỳ cần thiết. Đừng tiếc mấy chục nghìn. Khẩu trang y tế là cái để bạn dùng nếu thấy cái khẩu trang than hoạt tính là ngột ngạt.

Găng tay y tế thì nên phòng 1-2 đôi trong cặp. Sẽ không bao giờ bạn lường được các vấn đề. Ví dụ có tai nạn giữa đường với máu me be bét và bạn muốn giúp đỡ chẳng hạn. Trong dịch tiết của người có thể có đủ thứ: Ebola, HIV...

Thông tin về sử dụng tinh dầu trong bối cảnh Ebola các bạn có thể tra google "ebola essential oils" - có nhiều loại mà mình chưa đề cập trên này. Về tinh dầu, bên mình chỉ có 3 loại và đều có khả năng diệt khuẩn và làm sạch nhưng có nhiều loại khác.

Thực ra nói chung là mình sẽ làm theo để trấn an tinh thần trước tiên chứ mình cũng nghi ngờ về tính khả thi. Nhưng mà đôi khi mình nghĩ cứ dùng những biện pháp truyền thống nhất và cơ bản nhất lại là lời giải cho những diễn biến bất thường, dĩ bất biến ứng vạn biến.