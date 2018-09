Bé gần một tuổi bò sang đường quốc lộ, ngay trước đầu ôtô

Chỉ sau một giờ đăng tải, video nhận 1.400 lượt chia sẻ và hàng trăm bình luận "thót tim" trước sự bất cẩn của người mẹ.

Video được Facebook Đặng Thái chia sẻ trên mạng xã hội cùng dòng trạng thái: "Trời ơi. Em xem xong vẫn hoảng quá. Đang chạy đường vắng ngoài đô thị. Em run quá, lúc dừng xe bật khẩn cấp chỉ sợ xe sau đâm vào". Theo chia sẻ sự việc xảy ra chiều 13/3, trên đường quốc lộ 18 từ Đông Triều đến Móng Cái (Quảng Ninh).

Bé gần một tuổi bò sang đường quốc lộ, ngay trước xe tải và ôtô

Sau khi đăng tải, video nhận được nhiều quan tâm của cộng đồng. Nhiều người bày tỏ sự vui mừng vì em bé vẫn bình an vô sự. Facebook Văn Đào Duy viết: "Mẹ sang bên kia đường bán hàng, con không để ý bò theo nguy hiểm quá. Cũng may mà tài xế tầm nhìn tốt và xử lý kịp thời". "Tôi xem mà tim đập chân run, chỉ có thể là hồng phúc đầy nhà cho cả bác tài và nhà cháu bé. May mắn quá!", Facebook Quyết Vũ chia sẻ.

"Hết hồn hết vía luôn. Hôm trước ngay nhà em cũng có kiểu như thế này. Nhà hàng xóm đối diện nhà em chẳng biết mẹ ở trong nhà làm gì để con nhỏ chạy ra ngoài. Đi lững thững giữa đường tầm 5-6 giờ chiều, cái tầm người ta đi làm về đông như kiến lửa. Lúc nó đi qua đường may mà mọi người dừng kịp, ùn tắc chỗ đó luôn. Em đang ngồi trông hàng cho mẹ thấy thế lao ra bế nó vào. Đen cái là em bị người đi đường chửi tới tấp vì tưởng em là mẹ bé, không chịu trông con cẩn thận", Facebook Đỗ Uyên phát biểu.

Cherry Trần