Bé gái vặn ga xe máy, hai mẹ con tông vào người trên vỉa hè

Bé gái níu tay ga xe máy khiến chiếc xe vọt thẳng về phía trước, tông mạnh vào người phụ nữ đang vận chuyển đồ.

Vụ việc xảy ra ngày 4/3, tại TP Đà Nẵng được camera an ninh ghi lại. Trong video, người phụ nữ đi xe tay ga đang dừng đỗ trên vỉa hè. Lúc này, bé gái níu tay ga để bước lên khiến chiếc xe vọt thẳng về phía trước, tông vào người phụ nữ đang khiêng chiếc xe ôtô điện của trẻ em từ trong nhà đi ra. Rất may không ai bị thương nặng.

Bé gái vặn tay ga, hai mẹ con tông vào người trên vỉa hè

Video được Facebook Bùi Nghĩa Tùng đăng tải trên mạng xã hội và nhận được nhiều chú ý của cộng đồng. Faceboook Kiều Anh bình luận: "Đây sẽ là bài học đắt giá cho người mẹ trong video. Mọi người nên cẩn thận. Nói chung khi cho trẻ lên xe thì phải tắt máy. Tốt nhất là để trẻ ngồi phía sau cho an toàn, trẻ con không biết, và chúng cũng hay nghịch ngợm lắm, rất khó để kiểm soát". "Nguyên nhân là do đứa bé nhưng lỗi do bà mẹ. Thấy tội cho chị phụ nữ bị cả cái xe máy và cái ôtô đồ chơi chèn vào người", tài khoản Linh Trần chia sẻ.

Facebook Blooded Cold nhắc nhở: "Đi cùng con nhỏ ra đường thì phải 100% để ý hành vi của nó, không lại mang họa cho mình, và cho người khác". "Cho trẻ con ngồi trước lại không cầm chắc tay ga thì chả thế. May không sao chứ không lại ân hận cả đời", thành viên Hoang Khuyen viết.

Cherry Trần