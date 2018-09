Bé 5 tuổi tâm sự với chị: 'Em có bạn trai nhưng em chia tay rồi'

Cô bé mầm non tiết lộ lý do chia tay là "chưa đủ chắc chắn, chưa đủ mạnh mẽ".

Bé gái tâm sự với chị: 'Em có bạn trai mà em chia tay rồi'

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc một bé gái khoảng 5 tuổi đang chia sẻ với một người được cho là chị gái về câu chuyện yêu đương. Mở đầu, cô bé thầm thì: "Em có bạn trai nhưng mà em chia ray rồi". Khi được hỏi về lý do chia tay, cô bé trả lời với giọng còn ngọng nghịu: "Nhiều lý do lắm, em cũng không biết được... Chưa đủ chắc chắn, chưa đủ mạnh mẽ nên em quyết định chia tay".

Đoạn video nhanh chóng nhận về gần 100.000 lượt xem chỉ sau vài giờ đăng tải. Cộng đồng cảm thấy ngạc nhiên và thích thú khi "bà cụ non" này tiết lộ lý do chia tay chỉ vì cảm thấy "chưa đủ chắc chắn". Facebooker Khánh Huyền viết: "Đáng yêu chưa, chưa đủ chắc chắn chưa đủ mạnh mẽ chứ. Bà cụ non không biết có hiểu không mà nói ghê quá". "Còn giả bộ đeo kính tri thức kìa, con gái cưng quá như bà cụ non ý. Sau này lớn lên, chắc không ai 'qua mắt' được mất", tài khoản Mi Su chia sẻ.

Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng những câu nói này là đứa trẻ học theo người lớn và không nên để chúng tiếp xúc sớm với những ngôn từ như vậy. Người dùng Facebook Nga Nguyen phát biểu: "Bọn trẻ con nó có biết gì đâu mà yêu với đương. Chắc ba mẹ chúng dạy, mình nghĩ không nên để chúng nói tùy tiện mà không hiểu ý nghĩa thực sự, như vậy không tốt". "Xem thì cũng thấy hay nhưng lại thấy lo lắng. Nào đã hiểu gì về tình yêu mà nói chia tay, hãy để chúng có suy nghĩ, lời nói đúng với lứa tuổi của chúng đi", một Facebooker khác viết.

Ying Ying