Bé 10 tháng khóc xúc động khi mẹ hát

Biểu cảm dễ thương như thiên thần của em bé đã 'đốn gục' hàng triệu trái tim người xem.

Cộng đồng đang xôn xao khi xem một video em bé 10 tháng tuổi biểu lộ cảm xúc khi nghe mẹ thể hiện một bài hát buồn.

Video đã thu hút rất nhiều lượt xem.

Em bé Mary Lynne Leroux sống tại Canada, mới chỉ 10 tháng tuổi nhưng khi nghe mẹ hát bài "My heart can't tell you no" của ca sĩ Rod Stewart đã khóc giàn giụa. Lúc đầu khi người mẹ bắt đầu cất giọng, em bé đã mỉm cười, song khi tập trung lắng nghe, em bé này bỗng mếu máo và bắt đầu khóc. Cách khóc của em bé cũng khác hẳn kiểu khóc đòi ăn hay khóc do sợ hãi thông thường. Khuôn mặt bé cũng biểu lộ những cảm xúc khác nhau theo từng giai điệu và lời ca,. Vì thế có lúc bé mỉm cười trong khi nước mắt vẫn rơi lã chã.

Em bé thể hiện cảm xúc khi mẹ hát

Biểu cảm đáng yêu như thiên thần của Lynne Leroux khiến nhiều người xem thích thú. Bình luận về video, bạn Hongnhugn3990 viết: "Đáng yêu quá bé ơi! Rõ là bé đang khóc vì giai điệu bài hát xúc động mà, bởi trẻ em khóc do đói, lạnh, khó chịu trong người hay mè nheo bố mẹ đều khóc theo kiểu hét toáng lên. Còn nhìn em cứ như đang khóc thầm đồng cảm với bài hát vậy". Nickname Kim Joon Shin nhận xét: "Dễ thương quá mức cho phép. Đáng yêu quá!".

Bạn Hương Nguyễn phân tích thêm: "Nếu để ý sẽ thấy bé co biểu cảm nhất ở câu 'I miss you', lúc đó bé khóc nhiều hơn như có vẻ hiểu được ý nghĩa của bài hát. Em đáng yêu quá, ước gì có một bé như vậy".

Hiện tại, video về em bé đáng yêu này đã cán mốc trên 15 triệu lượt xem cùng với hơn 112.000 lượt yêu thích.

Sydney

Video: YouTube