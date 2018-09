BB Trần giả gái, vừa tưới rau vừa nhảy trên nền nhạc của Chi Pu

Sau màn nhảy sung, cựu trưởng nhóm BB&BG còn giả vờ bị vấp ngã khiến người xem buồn cười.

Trong video, BB Trần mặc lên mình chiếc áo bà ba, quần lụa đen và đội mái tóc dài ngang vai, nhảy sexy trên nền nhạc ca khúc Talk to me (Chi Pu). Anh còn ghi kèm dòng trạng thái: "Ca khúc 'Talk to me - Có nên dừng lại' phiên bản nông thôn". Ở cuối đoạn video, ngay sau màn nhảy tưng bừng, chàng diễn viên hài còn diễn sâu gặp phải sự cố, vướng vào chậu rau nên vấp ngã.

BB Trần giả gái, vừa tưới rau vừa nhảy trên nền nhạc 'Talk to me' của Chi Pu

Video sau khi được BB Trần đăng tải lập tức thu hút sự chú ý với hơn 120.000 lượt xem và bình luận từ cộng đồng. BB Trần (tên thật là Trần Bảo Bảo) từng được giới trẻ biết đến với vai trò trưởng nhóm hài BB&BG. Bảo Bảo gây ấn tượng với khán giả thông qua các video hài, video cover. Trang Facebook cá nhân của BB Trần hiện có gần 1 triệu lượt theo dõi từ cộng đồng.

Tài khoản Trần Duyên chia sẻ: "Cái động tác cuối em tập hay quá. Chị tập hoài không thật được như em. Có nên dừng tập không". "Nhìn đi nhìn lại thấy chưa có con người miền Tây nào mà mặc áo bà ba đô con như ông", Facebooker Nhat Ny đùa. "Nhìn giống Sỹ Thanh chứ không có giống Chi Pu đâu anh ơi. Làm thêm đi ạ, buồn cười và dễ thương lắm", một Facebooker khác hóm hỉnh.

Ying Ying