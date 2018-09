Bật cười với video hát nhép hài hước trong ôtô

Những biểu cảm, hành động hài hước của các nhân vật khi hát nhép ca khúc đình đám khiến người xem thích thú.

Trào lưu hát nhép trong xe đàng ngày được nhiều người hưởng ứng, trước đây có 5 chàng trai khiến người xem phát sốt, 3 cô gái xinh đẹp hát nhép... khiến người xem thích thú.

Mới đây, cộng đồng lại truyền tay một video hát nhép mới của nhóm Bonya và Kuzmich. Nhóm gồm hai người đàn ông (trong đó có một người khá lớn tuổi) và một người phụ nữ với ngoại hình hơi mũm mĩm. Chính điều này đã làm tăng thêm sự hài hước cũng như hấp dẫn cho video này.

Video thu hút hơn 1,7 triệu lượt xem chỉ sau hơn tuần đăng tải. Ảnh chụp màn hình.

Các ca khúc đình đám được nhắc đến ở video như: Love you like you do, Shake it off, Barbie Girl, Thriller... Cùng với những biểu cảm, động tác biểu diễn sáng tạo, hài hước, cùng màn giả gái gây cười... đoạn video này đang được rất nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội.

>> Xem video

Dahie

Video: YouTube