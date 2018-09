Cô giáo yêu cầu viết bản tường trình vì lý do đi học muộn, chàng trai này đã khiến cả lớp bật cười bởi lý do bá đạo, hài hước.

Đoạn video được bạn Hoàng Thủy Tiên quay đã lâu nhưng mới được chia sẻ, ghi lại khoảnh khắc một học sinh nam đứng trước lớp, trình bày bản tường trình kể về hành trình tới trường "nhiều cam go và thử thách". Cụ thể, anh chàng này viết: "Ngày 13/2 khoảng 6h15 phút em ngủ dậy. Vì nhà em ở trên chung cư tầng 21, mất 5 phút nữa chờ thang máy và xuống hầm gửi xe. 6h45 phút em bắt đầu khởi hành. Vì nhà em ở khá xa so với trường từ Hà Đông đến Mỹ Đình mất 30 phút nên em dự tính 7h15 phút sẽ đến trường. Nhưng người tính không bằng trời tính, một việc khủng khiếp đã xảy ra".

Bản tường trình kịch tính ‘như phim hành động’ của cậu học trò 9X

Chàng trai 9X không quên miêu tả kỹ "điều khủng khiếp" xảy ra khiến bản thân "há miệng mắc quai". "Đang đi trên đường Khuất Duy Tiến gần BigC Thăng Long thì xe đạp điện của em bị chập hay nói cách khác là bị cháy. Em lập tức rút chìa khóa ra để xuống xe cho an toàn. Sau khoảng 5 phút, em tự đánh giá tình trạng xe nên quyết định dắt xe trở lại tòa nhà Thăng Long để gửi xe. Để tạm đấy trưa về dắt đi sửa. Lúc đó 7h5 phút hoặc là hơn. Mất khoảng 5,8 phút để dắt xe và lấy vé chưa kể thời gian ra vào hầm của tòa nhà. Em phải đợi chuyến xe số 39 từ công viên Nghĩa Đô đến Tứ Hiệp thêm khoảng 10 phút nữa. Khoảng 7h20 phút em lên xe và đi.

Do đặc tính của xe bus là đi một đoạn đón trả khách nên thời gian lâu. Em đã biết điều đó nên nhắn tin cho lớp trưởng xin phép cô giáo bộ môn cho em đến muộn. 7h28 phút em đến bến gần trường nhất nhưng từ mặt đường Phạm Hùng đến trường mình em tính có lẽ khoảng tầm 2 km. Em đã chạy hết sức với hy vọng 5 phút để đến kịp. Nhưng em lại mất 5 phút để đi cầu thang bộ vì đi thang máy có camera thì ai bắt và nếu em làm như vậy thì sẽ bị trừ điểm thi đua của lớp. Em mở cửa vào lớp lúc đó 7h36 phút em đã đi muộn học".

Cậu học trò khẳng định: "Ngày 14/2 xe em chưa kịp sửa không phải cố tình cũng không phải cố ý và em dậy muộn nên em phải đi xe bus. Và đến trường muộn 15 phút , thật không may tiết đầu là tiết văn cô chủ nhiệm, bước chân vào lớp khoảng 7h45 phút. Ngày 13 em đến muộn và ngày 14 một phần là do lỗi của em, một phần do hôm trước dắt xe xa nên mệt nhưng đó vẫn là lỗi đi học muộn".

Trước những lỗi lầm mắc phải, anh chàng này thành thực nhận khuyết điểm: "Xét đến hành động của mình là không tôn trọng kỷ luật nhà trường và của lớp, em tự thấy mình thật vô trách nhiệm và đáng trách. Có lẽ cô đã quá quen thuộc với lời hứa của em nhưng em hứa em cố hết sức, sẽ luôn trung thực nhận lỗi nếu lý do bản thân đã sai.

Em xin lỗi cô vì hành động đáng xấu hổ của mình và em cám ơn cô đã cho em trình bày bản kiểm điểm về lỗi của bản thân".

Chân dung cậu học trò viết bản tường trình "lầy lội" Đoàn Nhật Minh.

Đoạn video sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng hút hơn nửa triệu lượt xem bởi sự hài hước, thú vị. Chàng trai trong đoạn video có tên là Đoàn Nhật Minh, sinh năm 1999, là cựu học sinh trường Marie Curie và hiện tại đang là sinh viên năm nhất của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Tài khoản Phạm Tuyết bình luận: "Thành lầy hiển linh, cười muốn rớt hàm luôn. Quen mấy bạn nam như vậy suốt ngày chắc chỉ biết cười thôi ý". "Bản tường trình gây cười nhưng khá là hay mà. Đúng với bộ môn văn của cô còn gì, sao cô giáo lại bắt viết lại thế? Cần phát triển thêm nhiều loại người như này, rất trung thực", Facebooker Tôm King hài hước.

Nhiều ký ức thời học trò với những lần nghịch ngợm cũng được cộng đồng chia sẻ. Facebooker Ngọc Ánh kể: "Ngày xưa tao đi học bằng ôtô cơ. Đến muộn viết bản tường trình là xe bus em đi bị tuột xích. Thầy đọc xong cười nhăn răng xong vẫn cho tao đứng xó các mày ạ". "Có hôm tao ngủ quên, tao đi học muộn rồi tao viết sự thật y thế thì bị phạt còn lên văn phòng nói chuyện với thầy cô. Thế mà thế nào khi tao nói láo đi mưa bị xe kia hất đất lên áo về thay lại được tha", một Facebooker khác chia sẻ.

Ying Ying