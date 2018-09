Bàn tay tuột da của anh lính cứu hỏa vụ cháy chung cư Carina

Hình ảnh người đàn ông bị bị bỏng nặng nhưng vẫn cố gắng chịu đựng khiến cộng đồng xót xa và chia sẻ rộng rãi.

Tối 23/3, mạng xã hội chia sẻ nhiều hình ảnh một chiến sĩ PCCC bị tuột hết da tay do bị bỏng trong quá trình chữa cháy tại chung cư Carina.

Facebooker Nguyễn Lệ Quyên, người chụp bức ảnh và chia sẻ trên trang cá nhân, viết: "12h trưa, những tiếng hét thất thanh vang lên từ block B của chung cư Carina, quận 8. Khói bốc lên mù mịt, người dân hốt hoảng ôm con tháo chạy. Lại cháy ở tầng hầm B. Từ hướng dưới hầm, một anh chiến sĩ PCCC ôm bàn tay chạy lên, chân trần, người ướt sũng. Tay anh bỏng nặng, da gần như bị lột hoàn toàn. Nhưng anh ngồi đó, rên khe khẽ và đầu thì liên tục hướng về phía tầng hầm đang cháy. Báo chí, người dân và lực lượng cứu hộ lúc này đang tập trung về hướng tầng hầm để tác nghiệp và xử lý sự cố. Tôi nói anh: "Anh không ngồi thế này được, phải đi cấp cứu ngay". Anh lắc đầu, đứng lên đi qua đi lại, vẫy vẫy bàn tay bị bỏng nặng có lẽ để cho bớt đau nhưng mắt vẫn hướng về phía các đồng nghiệp mình đang xử lý vụ cháy.

Vừa chụp vội vài tấm ảnh tôi vừa kêu to cầu cứu mọi người: "Có ai chở anh ấy đi cấp cứu giùm với". Mọi người lúc này mới quay lại nhìn. Khi ấy anh khều tay tôi nói nhỏ: "Chị ơi, chị giở áo hộ tôi xem lưng có bị gì không, sao tôi thấy rát quá". Tấm lưng anh đỏ rát loang lổ, cũng may mà có áo. Chiếc xe của một bác công an chạy tới, lúc này, phải sau gần 10 phút, anh mới được chở đi cấp cứu. Anh ấy chỉ ngồi đó, không kêu la, chỉ để mọi người tập trung xử lý đám cháy".

Bàn tay anh lính cứu hỏa trôi tuột da vì bỏng.

Anh ngồi đó không kêu la để mọi người tập trung xử lý đám cháy.

Câu chuyện sau khi đăng tải hút hơn 45.000 lượt chia sẻ và hàng trăm bình luận. Nhiều người xót xa và cảm phục tinh thần của anh lính cứu hỏa. Facebook Nguyen Phuong Anh viết: "Nhìn thấy thôi cũng đủ bỏng rát rồi. Cảm phục anh chiến sĩ này! Trong khó khăn, hoạn nạn, vẫn có nhiều người dũng cảm và tốt bụng".

Tài khoản Hoàng Thị Thu Trang xúc động: "Nhìn bàn tay của anh ấy chắc phải đau đớn lắm. Những người hùng thầm lặng. Mong anh sớm bình phục". "Cảm phục tinh thần làm việc quên mình của các anh. Cám ơn đời vẫn còn rất nhiều những người sống và làm việc theo tiếng gọi chân thật của lòng từ bi và quả cảm", thành viên Ha Hoa chia sẻ

Cherry Trần