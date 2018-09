Bạn gái Huỳnh Anh viết lời yêu mùi mẫn kỷ niệm một năm quen nhau

Y Vân gọi bạn trai bằng 'anh yêu', muốn Huỳnh Anh biết cô tự hào và cảm thấy may mắn vì có anh.

Trên Instagram, Y Vân vừa đăng status mùi mẫn gửi đến bạn trai Huỳnh Anh nhân dịp một năm ngày quen nhau. Cô xưng hô "anh yêu" ngọt ngào, đồng cảm với những khó khăn mà cả hai gặp phải, và cảm thấy may mắn khi Huỳnh Anh là bạn trai mình.

Y Vân viết: "1 year has passed by since we first talked to each other & that is nothing compared to the time I want to be by your side and the duration of your new contract. Congratulations again for making it to another step closer to your goals my love, I know the past few days haven’t been easy for both of us and I wanted to let you know I truly am proud of you and blessed to have you as my best friend". (Tạm dịch: Đã một năm trôi qua kể từ lần đầu chúng ta trò chuyện cùng nhau và thời gian đó chẳng là gì nếu so với thời gian em muốn ở bên cạnh anh và khoảng thời gian hợp đồng mới của anh. Chúc mừng anh một lần nữa vì đã tiến một bước gần hơn tới mục tiêu của mình, tình yêu của em. Em biết những ngày qua không dễ dàng gì cho cả hai chúng ta và em muốn anh biết rằng em thực sự tự hào về anh và cảm thấy may mắn khi có anh). Kèm theo đó là dòng tái bút bằng tiếng Việt: "Bao giờ anh yêu đọc được cái post này chắc là đang chuẩn bị đi làm ngày đầu rồi. Anh yêu làm tốt nha".

Huỳnh Anh và bạn gái Y Vân.

Sau vài giờ đăng tải, status thu hút nhiều quan tâm của người hâm mộ. Tài khoản Thienhien chúc mừng: "Dễ thương quá. Chúc hai anh chị mãi hạnh phúc". Thành viên Ngọc Hà bình luận: "Hãy bỏ ngoài tai những gì người ngoài bình luận nhé cô gái. Quan trọng là em và Huỳnh Anh yêu nhau và hạnh phúc là được rồi. Chẳng ai sống thay cuộc đời cho mình cả". Người dùng Hoa Cỏ Lau cùng quan điểm: "Nhiều người thật buồn cười. Trên đời này có mỗi Hoàng Oanh là phụ nữ chắc. Khi người ta chia tay đương nhiên là có lý do của người ta. Trong chăn mới biết chăn có rận. Bây giờ người ta tìm được hạnh phúc không chúc mừng thì thôi. Hãy tự lo cho cuộc đời của chính mình thay vì nhảy bổ vào cuộc đời người khác với những comment vớ vẩn. Nếu bạn là Y Vân bạn sẽ nghĩ sao. Quan tâm không phải là phá đám. Ngoài cuộc biết gì mà nói như đúng rồi".

Bạn gái Việt kiều bằng tuổi Huỳnh Anh, sinh ra và lớn lên tại Bỉ. Cô từng theo học chuyên ngành Quan hệ Quốc tế và hiện hoạt động chính trị. Y Vân sử dụng thành thạo 4 thứ tiếng bao gồm Việt Nam, Anh, Pháp và Hà Lan. Cặp đôi bắt đầu mối quan hệ qua mạng và có nhiều tháng tìm hiểu, yêu xa trước khi Y Vân về Việt Nam thăm Huỳnh Anh vào tháng 8 vừa qua.

Trước Y Vân, Huỳnh Anh từng có mối tình lâu năm với Á hậu Hoàng Oanh. Sau khi chia tay, cả hai vẫn là bạn tốt của nhau. Tuy nhiên, nhiều fan vẫn tiếc nuối chuyện tình giữa Huỳnh Anh - Hoàng Oanh. Nhiều người dùng mạng thậm chí còn so sánh, chê nhan sắc của Y Vân kém Hoàng Oanh khiến nam diễn viên Cả một đời ân oán bức xúc. Anh thậm chí xưng "mày - tao" và dùng những lời cảnh cáo với những kẻ chê bai để bảo vệ bạn gái.

Cherry Trần