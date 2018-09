Bạn gái Hoài Lâm: '3 năm đầu yêu ăn đòn no hơn ăn cơm'

'3 năm biết được yêu là gì, yêu sống chết ra sao là 3 năm nước mắt nhiều và ăn đòn no hơn ăn cơm', Lư Bảo Hoàng Ngọc viết.

Tối 31/10, trên trang cá nhân, Lư Bảo Hoàng Ngọc - bạn gái Hoài Lâm - đăng một status dài, chia sẻ về những sóng gió mà cặp đôi gặp phải trong suốt 6 năm quen nhau. Cô nhớ lại những kỷ niệm với Hoài Lâm cũng như khoảng thời gian mới yêu đầy khó khăn khi bị gia đình ngăn cấm.

"6 năm trước, em chỉ 15, anh thì 16, đôi khi em cũng nghĩ làm gì yêu sớm thế nhưng mà thật sự khi rung động thì bao nhiêu tuổi cũng chỉ là con số. Hai đứa vô tình gặp nhau tại nhà hát thành phố, chỉ chạm nhau đúng một ánh mắt và em cứ nhớ mãi lúc lên xe về... Có duyên rồi thì đi đâu cũng không tránh khỏi. Hôm sau mình gặp nhau và em may mắn có được số điện thoại của anh", Bảo Ngọc viết.

Do quá nhỏ nên lúc này, chuyện tình cảm của cặp đôi bị gia đình Bảo Ngọc ngăn cấm mạnh mẽ. "Lúc đấy, em không được gia đình cho đi chơi, không được có bạn trai, không được dùng mạng hay Facebook... Những lần hai đứa gặp nhau chỉ vỏn vẹn 5 đến 10 phút. Những cuộc điện thoại đôi khi chỉ là sự im lặng, là khi em khóc nức nở vì mỗi cuộc gặp nhau về mà bị phát hiện thì luôn được "no đòn, bầm dập". Những tin nhắn dài để cho đối phương yên tâm là tình cảm vẫn ở đó, không thể nào thay đổi... Mình đã như vậy suốt gần 3 năm, 3 năm biết được yêu là gì, yêu sống chết ra sao, nước mắt nhiều thế nào và ăn đòn no hơn ăn cơm", Bảo Ngọc chia sẻ.

Cũng có lúc, vì áp lực từ xung quanh nên Hoài Lâm và Bảo Ngọc đành âm thầm đường ai nấy đi trong hai năm. Khoảng thời gian đó, Bảo Ngọc cũng tiết lộ cô đã có tình mới. Tuy nhiên mối quan hệ này đã nhanh chóng dừng lại vì cô hiểu cái sai của mình là sợ cô đơn và nhận ra mình vẫn yêu và chờ đợi Hoài Lâm.

"Rồi điều gì cũng đến, vào 5h sáng của một đêm tháng 10 năm ngoái, có một người gửi cho em tấm hình đang đứng tại nhà hát thành phố lúc đấy, cũng là đúng người đúng thời điểm, khi chúng ta đang một mình. Và chúng ta để cho mình được yêu một lần nữa, được sống đúng với chính cảm xúc của mình một lần nữa. Cuộc sống thì mong manh, nên chúng ta cứ sống trọn với mong muốn của bản thân mình. Vì chúng ta sẽ hối tiếc những điều mình chưa làm, chứ không phải những điều mình đã làm", Bảo Ngọc bật mí kỷ niệm khi quyết định "yêu lại từ đầu" với Hoài Lâm.

Status của bạn gái Hoài Lâm đang được nhiều người quan tâm trong cộng đồng.

Bạn gái Hoài Lâm cho biết, giờ nghĩ lại cô thầm cảm ơn gia đình hơn là trách. Vì nhờ thế cô mới có được tình yêu sâu đậm, quyến luyến ở cái tuổi mới lớn. Suy nghĩ của hai đứa cũng đã khác, không còn như cái thời "nông nổi".

Cuối status, Bảo Ngọc nhấn mạnh: "Khi em chọn sự trở lại, em muốn cho anh biết không chuyện gì là không thể, chỉ cần luôn có niềm tin, tự tin, anh chỉ cần như thế và đi tiếp thôi, trong bất kể chuyện gì từ tình cảm, gia đình và nhất là sự nghiệp. Một câu khi quyết định gặp nhau lần cuối cùng của nhiều năm trước: "Anh sẽ quay lại khi đủ sức che chở và bảo vệ em" - cám ơn anh đã giữ đúng lời hứa, dù là sớm hay muộn cũng không sợ vì em biết anh luôn là người nói được sẽ làm được".

Dưới phần bình luận, nhiều người đã vào chúc mừng đôi bạn hạnh phúc. "Chị mong hai đứa sẽ không còn trắc trở nào nữa. Mãi bên nhau làm chỗ dựa, động lực cho nhau mà vượt qua tất cả nhé", Facebook My Tra Lê bình luận.

Còn Facebook Linh Hoang Ta viết: "Tình yêu chân thành không bao giờ có lỗi. Đọc dòng chia sẻ của em, chị càng tin câu nói đó là thật. Hãy sống đúng với tình yêu đó và cùng dìu dắt nhau đi cho dù phía trước là đường hoa hồng trải nhựa hay đường đất bùn chông gai, miễn em có anh, anh nắm tay em nè, thêm xíu nhiệt huyết ân cần và chăm chỉ... Phía cuối đường đó sẽ luôn là căn nhà hạnh phúc với tiếng cười của những đứa trẻ. Cố lên 2 bạn trẻ của chị ơi, thành công và hoan hỷ trên mọi mặt trận nhé hai đứa".

