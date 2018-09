Bạn bè chia sẻ kỷ niệm về Toàn Shinoda trên Facebook

Những hình ảnh vui tươi, nhí nhảnh của hot Vlogger vẫn không ngừng được người thân, bạn bè, fan đăng tải, trong đó có những dòng tâm sự xúc động của An Nguy.

Nhắc tới Toàn Shinoda, giới trẻ không chỉ nhớ tới các Vlog đình đám của anh, mà mối tình Toàn và Vlogger An Nguy cũng được nhiều người chú ý. Dù trước đó, mối quan hệ của hai hot Vlogger được đồn đã rạn nứt nhưng hình ảnh cô gái trẻ đứng khóc nghẹn ngào bên linh cữu của Toàn khiến nhiều người không khỏi rơi lệ.

An Nguy và bạn bè trong lễ viếng Toàn Shinoda. Ảnh: Tuấn Mark.

An Nguy khóc hết nước mắt trong tang lễ bạn trai. Ảnh: Tuấn Mark.

Bạn bè luôn ở bên cạnh động viên an ủi cô trong thời khắc khó khăn. Ảnh: Tuấn Mark.

Hình ảnh đau khổ của An Nguy khiến nhiều người nghẹn lòng. Ảnh: Pháp luật xã hội.

Mọi hình ảnh về bạn trai đã được An Nguy xóa bỏ. Cô chỉ giữ lại duy nhất bức thư viết tặng bạn trai. Bức thư vẫn nhận được sự ủng hộ cũng như bình luận an ủi sau sự ra đi của Toàn.

Trên Facebook, một bức thư được An Nguy viết cho Toàn từ Valentine (14/2/2014) cũng được các Facebooker like và chia sẻ lại.

"Bạn nam của em,

Anh vẫn luôn hỏi em rằng em không nói cũng không thể hiện điều gì ai có thể hiểu được em. Em vẫn cứng đầu cho rằng ai quan tâm đến em thì sẽ ở lại cùng em thôi. Em đã từng là người đọc sách và viết lách rất nhiều nhưng rồi em bỏ đi thói quen đó và cất đi mọi suy nghĩ. Nhưng vì anh em sẽ phá lệ lần này.

Bạn nữ của anh không tin vào những chuyện tình màu hồng và tình yêu vĩnh cửu. Em luôn biết có bắt đầu thì sẽ có kết thúc nhưng em chỉ cần biết đến bây giờ, mình yêu thương nhau là đủ. Ngày mai để mai lo. Anh và em dù ngắn ngủi hay dài lâu, ít ra mình từng hạnh phúc là được.

Bạn nữ của anh là người nhiều 'khó', khó chịu, khó hiểu, khó chiều, khó lường, khiến anh phải vất vả nhiều. Em xin lỗi. Con người gai góc như em, muốn yêu thương hẳn cũng khó khăn và phải kiên nhẫn lắm. Vất vả cho anh rồi.

Bạn nữ của anh là người ẩm ương, ngang bướng, luôn làm những thứ người khác không thể hiểu và cũng chẳng thể cản được. Em luôn vứt bỏ những thứ tốt đẹp nhất xảy đến với mình. Nhưng lần này, em sẽ làm một người bình thường, và anh là điều mà bất cứ ai cũng sẽ yêu thương và trân trọng. Bạn nữ của anh cũng vậy, sẽ bớt điên rồ đi.

Anh vẫn luôn nói em lạnh lùng, vậy thế này đã đủ ấm áp chưa? Hay để em cho anh 50 nghìn mua xăng đốt cho ấm luôn một thể?".

Các Facebooker cũng lặng lẽ chia sẻ hình ảnh, cùng những lời sẻ chia gửi tới bạn gái cũ của Toàn Shinoda. Nickname Lưu Nguyễn viết: "Tội cho anh Toàn với chị An quá! Dù sao anh ấy cũng đi rồi, chị An hãy mạnh mẽ lên, đừng vì thế mà sụp đổ chị nhé!". Phương Huy chia sẻ: "Nhìn bức ảnh An khóc nức nở trong đám tang mới thấy rằng: chia tay không phải là điều đau đớn nhất mà mất đi người đó mãi mãi trên thế gian này mới là điều đau đớn nhất". Còn bạn Dungshine tâm sự cảm thấy tiếc nuối cho tình yêu dang dở của đôi bạn trẻ và động viên cô hãy mạnh mẽ lên.

Rất nhiều bạn bè, người thân, cũng như các fan đã chia sẻ kỷ niệm về hot Vlogger như một cách xua tan nỗi đau và nói lời tạm biệt với người mà mình yêu quý, hâm mộ.

Trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Lưu Hương Giang ngậm ngùi kể về chuyện cũ của hai chị em, thậm chí nữ ca sĩ còn nhắn tin nói tạm biệt người em thân thiết của mình.

Cô còn thay cả ảnh profile bằng một tấm hình chụp chung với Toàn trước đó.

Hàng loạt các bạn bè chia sẻ hình ảnh của Toàn Shinoda như một lời vĩnh biệt gửi tới anh.

JVevermind một trong những hot Vlogger được giới trẻ hâm mộ và là người bạn thân thiết của Toàn nhớ lại kỷ niệm về anh.

Và những hình ảnh đẹp của Toàn và An sẽ được lưu giữ mãi trong lòng người hâm mộ.

Văn Hiến tổng hợp