Bài viết nói trai Việt không tệ nhưng vô duyên gây bão mạng xã hội

Facebooker X.Đ. chia sẻ quan điểm về việc chê bai ngoại hình, cơ thể nữ giới của đại đa số trai Việt.

Bài viết từ Facebooker X.Đ. chia sẻ quan điểm về sự vô duyên của trai Việt khi giao tiếp với nữ giới nhanh chóng thu hút được sự chú ý. X.Đ. so sánh giữa cách ứng xử của những chàng trai Tây và trai Việt mà cô từng hẹn hò. Thay vì đưa ra những lời khen về ưu điểm của bạn gái, trai Việt thường có thói quen hỏi những câu như: Sao nay em béo vậy?, Em mặc cái gì thấy gớm vậy?... Sự vô duyên này không chỉ khiến trai Việt không thể chinh phục được đối phương mà còn làm họ cảm thấy rất tổn thương, tự ti về ngoại hình. Nguyên văn nội dung X.Đ. đăng tải:

“Đầu tiên, để kể chuyện hẹn hò.

Tính tới thời điểm này, mình từng hẹn hò qua các bạn trai người Anh, Australia, Đức, Pháp, Ireland, Phillipines, Malaysia, Nhật, Pháp, Hàn và một số bạn trai Việt Nam nên có thể coi như trải nghiệm khá là "quốc tế".

Nhìn chung, tổng kết lại thì đàn ông Việt Nam cũng không tệ như mấy bài so sánh trai Việt trai Tây này nọ, nhưng có một mẫu số chung mà mình vô cùng hãi hùng của hầu hết các anh là: thói vô duyên, thường hay chê bai cơ thể người khác.

Câu nói điển hình của đàn ông dễ làm phụ nữ tuột cảm xúc nhất là: Sao nay em béo vậy? Em ăn lắm thế? Em mặc cái gì thấy gớm vậy?.... Đã bao nhiêu lần các bạn nữ bị chọc ghẹo là con mập, là đùi to, cô gái tay đô…?

Cho dù đó là người mà mình đang hẹn hò hay bạn bè đồng nghiệp bình thường thì những câu nói như vậy cũng vạn lần thô thiển để nói giữa người và người – chưa kể là lại hướng đến phụ nữ.

Nếu ai biết mình ngoài đời, hẳn cũng biết một trong những điểm mạnh của mình là ngoại hình. Nói vậy không có nghĩa là mình chưa từng dính chưởng - cả thân lẫn sơ và người nói không hề nhận thức được là họ đang chê bai cơ thể người khác, họ chỉ nghĩ là bản thân đang đưa ra một nhận xét vu vơ chân thực (vì không còn gì khác để nói). Ủa, Ai mướn?

Việc chê bai ngoại hình người khác khiến họ tổn thương và nảy sinh tâm lý mặc cảm, tự ti.

Trường hợp 1:

Trai bấm chuông, X.Đ. ra mở cửa.

- Trai: Em, mẹ có nhà không em?

- X.Đ.: Dạ có, để em gọi mẹ.

- Trai: Lâu quá không gặp. Nay mặt mụn dữ vậy?

- X.Đ.: (từ tốn, nhẹ nhàng, bình tĩnh nhìn vào mắt trai và nói một cách rành mạch): Dạ, lâu quá không gặp anh. Anh không khác mấy ha, vừa mở miệng ra đã ăn nói vô duyên được rồi!

Sau đó nghe đồn là trai khóc lóc với mẹ là con mới nói có 1 câu mà em nó chửi con này kia nọ. Chưa sập cửa vô mặt là may.

Trường hợp 2:

Ở công ty cũ, X.Đ. chơi thân với 1 bạn nữ tên M.. Lúc M. ốm thì bạn vô cùng xinh, mỗi tội hiện tại bạn hơi múp nhưng không sao miễn bạn thấy vui và hài lòng với bản thân là được. Công ty cũ lúc đó nhiều đàn ông (toàn dân IT), nên dĩ nhiên cái sự vô duyên nó cũng nhiều hơn mức trung bình. Nhiều khi mọi người chỉ đùa với nhau thôi, nhưng X.Đ. thường xuyên nghe những câu như vầy:

- M. sao em ăn nhiều vậy? Ăn ít thôi chừa cho mọi người ăn với!

- M. mà nó nhảy lên chắc sụp sàn mất!

- M. nó mà con gái cái gì!

Không biết M. nghĩ thế nào, có để bụng không, nhưng X.Đ. nghe rất chối tai. Biết là đùa để vui, nhưng mà nghe đếch thấy vui. X.Đ. đâm ra ghét trai IT từ dạo đó. Vì các điều kiện sống, môi trường, tập quán, xã hội, vì thực phẩm phần lớn chúng ta ai cũng có khiếm khuyết. Người thì quá mập, quá gầy, quá cao, quá thấp, người thì đùi bự, người ngực nhỏ, … Ai cũng có những thứ mà họ cảm thấy tự ti về bản thân mình dù đó là nam hay nữ (nhưng nữ dễ bị ảnh hưởng bởi lời nhận xét cảm tính của người ngoài hơn), người đẹp lộng lẫy hay nhan sắc bình thường (theo thẩm mỹ của số đông) nên làm ơn hãy tử tế, đừng đem khuyết điểm của người khác ra làm trò cười hay câu chào xã giao.

Lạ thường ở chỗ là, mặc cho mấy anh người Việt từng than phiền khá nhiều về việc X.Đ. từng quá mập, hay quá gầy, da không đẹp hay bụng béo, nhưng những anh người nước ngoài chưa từng có anh nào mở miệng ra nhận xét một câu nào mang tính tiêu cực về ngoại hình của X.Đ.

Lúc nào cũng là: You’re so pretty/ beautiful/ georgous, I like your eyes/ your smile/ your hair so much (Em thật xinh đẹp/lộng lẫy, Anh thích đôi mắt/ nụ cười/ mái tóc của em)… Như bạn người Nhật/ Pháp đang hẹn hò hiện giờ, hôm đầu tiên gặp đã nói: You don’t talk much, but you’re so cute when you smile. That’s why I have to keep saying to make you smile (Em không nói nhiều, nhưng em rất đáng yêu khi cười. Đó là lý do vì sao anh luôn phải nói đẻ khiến em mỉm cười). Phụ nữ là loài sinh vật thích ăn ngọt.

Lời khuyên:

Đừng chăm chăm vào khuyết điểm, hãy khen ngợi những ưu điểm của người kia. Mình không nói các anh hãy giả tạo, thảo mai để lấy lòng phụ nữ, hãy khen thật lòng kìa. Ai cũng có chỗ xấu, và ai cũng có cái đẹp. Mắt, mũi, miệng, tay, tóc, nụ cười… Nếu cô ấy không có cái nào tự nhiên đẹp xuất sắc hết thì khen quần áo, trang sức. Quần áo không đẹp thì khen tính cách, công việc, gia đình, bạn bè… Nếu cô ấy không có gì để anh khen hết thì tốt hết là anh nên ngậm miệng lại. Nhưng nếu cảm thấy người đó không có gì tốt để khen hết thì hẹn hò với người ta chi vậy cha nội?

Còn nếu không ngậm miệng được trước khi phun ra những lời làm tổn thương người khác thì đừng trách sao cuộc đời cứ mãi độc thân, theo đuổi gái bao nhiêu năm vẫn không thành (hoặc cũng có thể do nhan sắc, cái này thì chia buồn cùng các anh) hoặc vớ phải cô người yêu cũng thô thiển không kém gì mình (nồi nào úp vung nấy mà).

Các bạn nữ cũng hãy tỉnh ngộ đi. Đừng bao giờ nghĩ những thằng hay chọc ghẹo thô lỗ với mình là vì có tình cảm với mình. Nếu trai đó có tình cảm với bạn thiệt, mà vẫn thô lỗ với bạn, thì thể loại thô thiển đó cần được giết từ trong trứng nước, bạn chấp nhận tình cảm đó nghĩa là bạn ngốc, chết ráng chịu.

Người Việt mình nghe đồn lúc xưa cũng lịch thiệp và khách sáo với nhau lắm, nhưng đến giai đoạn đói nghèo mọi người chỉ tập trung kiếm ăn mà bỏ qua vấn đề văn hoá, chúng ta dần xem những lời nói hoa mỹ và ngọt ngào là điều giả dối, ai nói chuyện thật thô lỗ và thẳng thừng thì mới là thật lòng. Riết rồi người ta sống quen với sự thô lỗ và xem đó là chuyện bình thường. Thôi đêm đã khuya rồi, hôm nay ném đá mấy anh trai thôi vì quá ngứa mắt không nói không được. Hôm khác rỗi sẽ nói tiếp về cái sự thô lỗ trong giao tiếp của người mình".

Đại đa số đều bày tỏ quan điểm đồng tình với Facebooker X.Đ.sau khi đọc bài đăng: “Một tỷ like cho bài viết này luôn ấy chứ”, “Đọc xong thật là hả dạ vì bạn này nói đúng ý mình quá”… Facebooker Lâm Hạ Vy cho biết: “Chuẩn luôn. Trai Việt vốn không tệ nhưng từ cách ăn nói đến hành động lúc hẹn hò đều chăm chăm vào ngoại hình.

Nick name Felis Catus còn chia sẻ: “Một số còn kiểu sĩ diện, gia trưởng. Trước mặt bạn thì bốc phét như thần, chả hiểu thực tế thế nào. Chuyên kiểu coi thường người khác trong khi mình cũng chả bằng ai”. Hay Pain Pain Go Away cũng bình luận: “Thì đúng rồi, đám trai Việt không hiểu do bị gì mà cứ nghĩ chê người yêu là vui tính, là đàn ông là không sến. Trong khi đám đàn ông Tây không hiểu ai dạy nó mà nó trân trọng và hiểu tâm lý phụ nữ lắm, ít nhất ngoài mặt nó vậy và tuyệt nhiên không bao giờ có chuyện nó chê nhan sắc của mình ngay trước mặt mình”.

Cũng có một số bình luận khác khách quan hơn cho rằng: “Nhìn một khía cạnh khác thì trai Tây nịnh bợ còn trai Việt có sao nói thế. Rất đơn giản, con gái yêu bằng tai, khen là thích thôi. Như mình thì mình vẫn hay đùa như thế, mọi người vẫn vui mà, đừng làm quá là được”, Trai Việt.

Maruko Chan