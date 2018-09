Nhóm thanh niên cười cợt, làm các động tác mạo hiểm và quay phim trên nóc tòa nhà cao 158 m ở TP HCM.

Video quay cảnh ba thanh niên leo lên tầng cao nhất của một tòa nhà 38 tầng tại quận Bình Thạnh, TP HCM đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Trong video, ba chàng trai liều lĩnh đứng lên khu vực lan can tầng thượng, đưa một chân ra ngoài, đi bộ trên khu vực lan can, thậm chí thực hiện động tác nhào lộn nguy hiểm.

Họ cho biết thực hiện video này nhằm truyền cảm hứng để người khác dám vượt qua giới hạn của bản thân: "Mọi người nhìn có thể nghĩ bị điên hoặc khùng nhưng ít ra không tôi đã không hề phí cuộc đời để làm những điều chưa bao giờ làm".

Ba thanh niên 'trêu ngươi tử thần' trên nóc tòa nhà 38 tầng

Sau khi đăng tải, video này bị cộng đồng lên án mạnh mẽ. Facebook Dũng Nguyên bức xúc: "Hành động này vi phạm rất nặng quy định an toàn của tòa nhà. Đây không phải thể thao, mà là hành động kém hiểu biết". Thành viên An An bình luận: "Các thanh niên trẻ trâu này lại đua đòi theo trào lưu mạo hiểm của nước ngoài đây mà, nhưng thế này quá nguy hiểm và coi thường mạng sống của mình khi không dùng đồ bảo hộ".

"Các bạn có nghĩ đến cảnh sơ suất rồi có sự cố xảy ra không, đừng nói trước điều gì khi làm. Tòa nhà 38 tầng cao thật nhưng khi rơi chỉ vài giây thôi. Cơ quan chức năng cần vào cuộc và phạt nghiêm trường hợp này để làm gương cho những người khác, tránh lặp lại sự việc tương tự", tài khoản Minh Trần kiến nghị.

Cherry Trần