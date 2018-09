Bảo vệ chung cư chửi mắng, đòi hạ cửa hầm đánh người

Video ghi cảnh nhân viên bảo vệ một khu chung cư tại Hà Nội dùng nhiều từ ngữ vô văn hóa, quát nạt người gửi xe được Facebooker Nguyễn Phong Sơn đăng tải lên trang cá nhân.

Bảo vệ chung cư chửi mắng, đòi hạ cửa hầm đánh người

Anh cho biết thêm: “Mình đi làm về muộn nên ít khi về nhà, tháng về có vài ngày nhưng vẫn dặn ở nhà gửi tiền vé tháng đầy đủ (vẫn còn phiếu thu hàng tháng). Hôm qua lấy xe đi làm thì các anh bên tổ bảo vệ (đang say sưa rượu bia), một anh đi ra hỏi han và mình trình bày rõ ràng, nếu có sơ suất chưa nộp thì mình xin được gửi để có thể đi cho kịp giờ làm. Một anh nói rằng để vé xe lại và đi rồi khi nào người nhà mang phiếu thu xuống giải quyết sau. Còn một người nhất quyết không cho đi, mình để lại vé và đi do cũng không muốn chấp người say thì anh này chạy theo và chửi mình, bắt mình đứng lại. Người này còn đòi đóng cửa hầm xe lại”.