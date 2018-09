Bảo Thy bị tố 'bắt chước đến cả khuyên tai' trong MV mới

Theo đó, cảnh quay bữa tiệc trên du thuyền trong Lollipop khiến người xem liên tưởng đến MV I Luh Ya Papi cách đây 2 năm do Jennifer Lopez thực hiện. Tiếp đến màn vũ đạo của 5 cô gái trên tấm thảm sọc trắng đỏ và phần trình diễn trên tấm kính khổng lồ giữa bãi cát trong MV của Bảo Thy cũng được phát hiện là giống với hình ảnh trong MV Superlove của ca sĩ Tinashe.

Bảo Thy bị tố 'bắt chước đến cả khuyên tai' trong MV mới

MV Superlpve của Tinashe MV Superlpve của Tinashe

Trên Twitter, một tài khoản đã đăng tải, tố cáo Bảo Thy đạo nguyên MV Superlove và tag Tinashe. Nữ ca sĩ da màu ngay lập tức phản hồi: "Even down to the cherry earrings, that's crazy. So shameless" (tạm dịch: bắt chước đến cả khuyên tai cherry luôn, thật điên rồ. Không biết xấu hổ”. Trên thực tế khuyên tai của Bảo Thy có hình dâu tây, còn của Tinashe là trái cherry.