Bà mẹ Việt bỗng dưng nổi tiếng vì 'bị' Beckham chụp ảnh

Tối 13/11, fanpage chính thức của David Beckham đăng hình ảnh của một bà mẹ Việt đi xe máy, chân kẹp một em bé ngủ gật, một tay lái xe, một tay giơ điện thoại chụp ảnh anh.

Kèm theo hình ảnh này là chú thích hài hước: "I’m all for fans taking a picture but not sure this is the safest way to do it!" (Tôi chẳng ngại gì việc để cho các fan chụp một bức ảnh nhưng có chắc đây là cách an toàn nhất để làm điều này).

Chỉ trong khoảng 10 tiếng sau khi hình ảnh này được lan truyền, đã có hơn 455.000 lượt like, hơn 5.000 lượt share và chừng 12.000 bình luận. Các bình luận đều lên án nhân vật trong bức ảnh vì đã vi phạm luật giao thông, đèo con trong tư thế nguy hiểm, không đội mũ bảo hiểm và còn cố chụp ảnh người nổi tiếng. Có nhiều bình luận tiếng Việt và cũng có nhiều người nước ngoài thể hiện quan điểm không đồng tình. FBer Huyền Mun viết: "Tôi thấy lo lắng cho đứa trẻ chị ấy đèo phía trước". Một độc giả nước ngoài thì viết: "This is not good and not safe, very dangerous" (Không có gì hay ho cả, và cũng không an toàn, rất nguy hiểm).

Hình ảnh trên fanpage chính thức của Beckham.

Thực ra trước đó, hôm 10/11 sau khi bắt gặp Beckham trên đường phố Hà Nội, nhân vật trong ảnh đã chia sẻ status lên Facebook cá nhân rằng trong lúc đèo con trai thì "bị" David Beckham chụp trộm. "Đang đèo con trai đứng đằng trước quay vào lòng mình ngủ, nó ngủ gật gục má xuống đùi. Tự nhiên còi hú, xong ô tô mở kính xuống làm con bé giật cả mình tưởng nó xả đạn vì đi sai làn. Ấy thế mà càng giật mình hơn, thì ra anh Beckham chĩa máy ảnh chụp thằng bé"... Tuy nhiên, chỉ đến hôm qua, sau bức ảnh của Beckham, người mẹ trẻ này mới trở nên... nổi tiếng.

Cô cũng chia sẻ thêm: "Mình nghĩ có lẽ do Beckham chưa bao giờ thấy kiểu phụ nữ đèo con ngủ gật, phải lấy hai chân kẹp lại để giữ thăng bằng như mình nên mới quyết định đăng hình ảnh này lên. Sau đó có khá nhiều "anh hùng bàn phím" vào chê bai, phê phán nhưng mình chẳng quan tâm. Nếu có tiền, mình đã mua ôtô mà đi, không phải kẹp con lắt lẻo trên đường như thế".

Ảnh chụp màn hình.

Linh Anh