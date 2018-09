Thấy vị khách đang mải mê mua hàng, người phụ nữ mang bầu liền trộm ví tiền rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Vụ việc xảy ra lúc 14h30 ngày 20/4, tại siêu thị Big C Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội). Trong camera, khi thấy một vị khách để ví hớ hênh trong xe đẩy hàng, người phụ nữ mang bầu ngó trước nhìn sau rồi nhanh tay "nẫng" trộm chiếc ví và rời đi.

Video được Facebook Hương Giang Nguyễn đăng tải lên mạng xã hội, với mong muốn nhờ cộng đồng giúp đỡ tìm ra người phụ nữ này để lấy lại chiếc ví. Ngoài tiền mặt, bên trong còn có điện thoại và nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng.

Bà bầu nhanh tay trộm ví của khách hàng trong siêu thị

Vụ việc đang nhận được nhiều ý kiến bức xúc của cộng đồng. Facebook Su Mi viết: "Camera trong siêu thị chỗ nào cũng có mà còn dám ăn trộm. Đúng là liều lĩnh. Bầu bí rồi, không hiểu nghĩ gì mà lại đi làm việc thất đức này". Thành viên Võ Thu Hà ý kiến: "Bạn nhờ công an ngay gần khu Big C đi, có lẽ họ sẽ nhận được mặt đấy. Hành động của cô ta rất chuyên nghiệp. Hôm trước con mình cũng bị móc hai điện thoại đắt tiền ở Lotte Mart Tây Sơn và đã nhờ công an tìm ra".

Tài khoản Hương Linh phát biểu: "Bạn em từng bị như vậy. Chị nên kiểm tra camera chỗ gửi xe, ra số xe của bà này, rồi lên công an soát biển số xe nhé".

Cherry Trần