Nhiều bạn trẻ đang rủ nhau tìm mua chiếc áo kín bưng để không ngại ra đường vào những ngày đông giá lạnh.

Một diễn đàn dành cho giới trẻ vừa đăng video hài hước kèm chú thích: "Áo cho team miền Bắc lúc này". Chiếc áo có thiết kế che kín mặt, có hai lỗ ở vị trí mắt để người mặc có thể nhìn đường. Chỉ cần kéo dây khoá toàn bộ thân trên, bạn sẽ được giữ ấm.

Chiếc áo phao 'thần thánh' chống chọi mùa đông miền Bắc Chiếc áo phao đang được dân tình tìm kiếm.

Sau vài tiếng đăng tải, video hút hơn 4.000 lượt chia sẻ, 1.500 bình luận. Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi lần đầu thấy chiếc áo "thần kỳ" này, họ cũng rủ nhau tìm mua chiếc áo này. Theo tiết lộ chiếc áo có hai màu đen và trắng, xuất xứ từ Trung Quốc và giá bán khoảng hơn 1 triệu đồng. Bên cạnh đó, một bạn trẻ còn hài hước mách cách chống lạnh ở trong nhà với mái tóc dài: "Ai không có tiền mua thì làm cách này vừa nhanh cũng hiệu quả nhé".

Cách chống lạnh bằng mái tóc dài.

Từ đêm 7/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh miền Bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi xuống tới 9-11 độ C. Người dân ra đường những ngày này thường diện những chiếc áo ấm dày nhưng vẫn co ro trong giá lạnh.

Cherry Trần