Anh Thư: 'An Nguy muốn mình là con giáp 13 hợp pháp?'

Nữ diễn viên cho rằng, An Nguy nên biết đúng sai và đừng xen vào chuyện tình cảm của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng.

Trên trang cá nhân, diễn viên Anh Thư vừa đăng một status dài bày tỏ quan điểm về scandal của Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn - An Nguy. Nữ diễn viên cho biết, cô rất ghét "mấy con giáp 13" (người thứ ba) nên phải lên tiếng. Chuyện Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng có đăng ký kết hôn hay không cũng không liên quan đến An Nguy và cũng không đủ tư cách để khơi ra việc này.

"Biết người ta có vợ, chính thức hoặc không chính thức thì kệ người ta, đăng ký kết hôn hay chưa cũng kệ người ta, lôi ra làm gì? (Chắc ý muốn nói rằng tôi đây là con giáp 13 hợp pháp phải không?). Không cần biết người có đăng ký kết hôn hay không nhưng mối tình của họ đã công khai cho cả thế giới biết", Anh Thư viết.

Cô cho rằng, vấn đề này An Nguy nên biết đúng sai và đừng xen vào tình cảm của họ. "Nếu thật sự anh chàng kia cưa cẩm em, em cũng nên nói cho anh ta biết rằng: "Anh đang có bạn gái và 2 người chưa kết thúc. Vậy anh cưa cẩm em làm gì? Để nếu em đồng ý thì anh về chia tay chị kia, hoặc em không đồng ý thì anh sẽ không mất đi người cũ à. Anh khôn thế? Nếu anh không hạnh phúc thì anh nên chia tay trước khi anh cưa cẩm em hay ai đó nhé. Làm như vậy anh mới đáng mặt đàn ông và tôn trọng cả hai người phụ nữ trước và sau. Cũng như tôn trọng chính mình", Anh Thư chia sẻ.

Diễn viên Anh Thư không đồng tình với cách làm của An Nguy.

Bên cạnh đó, Anh Thư cũng nhắc nhở An Nguy, nếu vì công việc mà lỡ phát sinh tình cảm thì sau khi xong việc cũng nên cân nhắc thiệt hơn để tránh gây hậu quả cho mình, người yêu và tất cả những mối liên quan khác. "Nếu em đã yêu quá nhiều và dám đứng ra thừa nhận sai khi yêu người đàn ông của người khác thì một là em xin lỗi và rút lui, hai là em tấn công chiếm lấy tình yêu của đời mình. Chứ cớ sao em lặn mất tăm để cho người đàn ông em yêu tuyên bố ngộ nhận. Rồi giờ em quay lại tố cáo và vẫn khẳng định tình yêu ấy là thật để làm chi vậy? Em muốn gì ở khán giả? Để khán giả thấy em là nạn nhân?", cô bày tỏ.

An Nguy tố Cát Phượng muốn dùng chuyện tình cảm để PR phim.

Tối 18/11, An Nguy lần đầu nói về những gì phía sau ồn ào tình cảm với Kiều Minh Tuấn, hai tháng sau khi hai người công khai tình yêu và hứng chịu vô vàn chỉ trích. Cô tung bằng chứng tố Cát Phượng đứng sau scandal tình cảm của cô và Kiều Minh Tuấn để thu hút sự chú ý của khán giả vào bộ phim Chú ơi đừng lấy mẹ con. Sự việc khiến nhiều người hoang mang, vì trước đó, trong lần gặp gỡ báo chí hồi giữa tháng 10, Cát Phượng phủ nhận thông tin cô là người đứng phía sau scandal bởi cô không bao giờ đem chuyện tình yêu 10 năm với Kiều Minh Tuấn để PR một cách 'vớ vẩn', 'bẩn thỉu'. Bản thân Kiều Minh Tuấn khẳng định anh có 'say nắng' An Nguy trong quá trình đóng phim và gửi lời xin lỗi đến bà xã Cát Phượng lẫn gia đình.

Scandal An Nguy và Kiều Minh Tuấn càng thêm căng thẳng khi nhà sản xuất phim Chú ơi đừng lấy mẹ con khởi kiện hai diễn viên chính vì làm ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu phim. Nhà sản xuất yêu cầu cả hai phải bồi thường bằng tiền mặt và Kiều Minh Tuấn đã trả 900 triệu tiền cát-xê cho nhà sản xuất cùng lời xin lỗi.

