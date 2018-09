Ảnh selfie của Thủ tướng Singapore và Việt Nam hút 'like'

Sáng 17/2, nhiều người thích thú với tấm hình Thủ tướng Lý Hiển Long chụp chung với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, với chú thích đầy đủ tên họ có dấu tiếng Việt.

Được đăng tải trên trang cá nhân của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, bức ảnh chụp chung cùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Campuchia Hunsen và Bộ trưởng Ngoại giao Lào nhận được nhiều quan tâm của cộng đồng.

Bức ảnh nhận được hơn 30 nghìn lượt yêu thích sau vài giờ đăng tải.

Thủ tướng Lý Hiển Long chia sẻ bức hình do chính ông chụp cùng dòng bình luận: "Wefie with Cambodian PM Hun Sen, Vietnamese PM Nguyễn Tấn Dũng, and Laotian DPM and Foreign Minister Thongloun Sisoulith".

Rất nhiều độc giả thích thú với tấm hình của vị lãnh đạo Singapore. Nhiều bình luận cho rằng, Thủ tướng Lý Hiển Long rất trẻ trung khi sử dụng từ 'wefie' (cách gọi của việc sefie theo nhóm). Bên cạnh đó, rất nhiều Facebooker người Việt đặc biệt ấn tượng với cách viết đầy đủ tên của thủ tướng "Nguyễn Tấn Dũng". Nickname N.T.Bình chia sẻ: "Cá nhân tôi rất trân trọng vì cách viết tên đầy đủ Thủ tướng nước Việt Nam của ông Lý. Điều đó thể hiện sự tôn trọng của ông tới đất nước cũng như con người chúng tôi".

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng việc đánh được tên tiếng Việt chính xác của vị lãnh đạo người Singapore không có gì ngạc nhiên, bởi ông Lý từng tốt nghiệp Đại học Cambridge chuyên ngành toán và có bằng hạng ưu về khoa học máy tính.

Ông Lý Hiển Long được biết đến là người yêu thích công nghệ, thường xuyên cập nhật thông tin trên Facebook. Trước đó ông Lý cũng đăng tải hình ảnh gặp gỡ cùng CEO Facebook Mark Zuckerberg, CEO Apple Tim Cook...

H.M.

Ảnh: Facebook