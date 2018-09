Ảnh nhuộm ruốc bằng phẩm màu khiến Facebooker 'rùng mình'

Những bức ảnh ghi lại cảnh ngư dân tại Phú Yên nhuộm màu những con ruốc (một loại tôm nhỏ) ngay tại bãi biển khiến nhiều người xem sợ hãi.

Trang cá nhân của nickname My Lê, hôm qua có chia sẻ những hình ảnh về cảnh ngư dân Gành Đỏ (Sông Cầu, Phú Yên) đang nhuộm màu cho các giỏ ruốc ngay trên bãi biển. Những hình ảnh được đăng tải ngay lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng.

Loạt ảnh chia sẻ gây nhiều tranh luận trong cộng đồng.

Chị chia sẻ:

"Tháng 3/2013 chúng tôi 10 tay máy đi thuyền từ Gành Đá Dĩa ra tới Vịnh Xuân Đài, địa phận Sông Cầu. Trên đường đi có ghé vào bãi biển này chụp ảnh đời thường và nghỉ ngơi. Người dân ở đây vui vẻ mời vào nhà uống nước trò chuyện rất thân thiện vui vẻ. Và tháng 3/2016, sau 3 năm tôi quay lại Gành Đỏ, một việc làm của bà con ngư dân nơi đây khiến tôi vừa tò mò vừa rất ngạc nhiên: nhuộm đỏ con ruốc!

Khi tôi giơ máy lên chụp từ xa, thì một vài người đàn ông ngồi trước hiên nhà hét lớn: 'Không quay phim chụp ảnh!'. Tiến tới gần, người phụ nữ đội nón trắng vừa cho một loại bột có màu đỏ vào chai nhựa, vừa pha vào thùng nước lớn, vừa chửi tôi xối xả, lại còn đòi đập máy ảnh của tôi.

Chúng tôi lảng đi ra xa và gặp thêm một tốp nữa vừa khuân vác những giỏ ruốc tươi rói trắng ngà từ thuyền thúng lên bờ, họ lại tiếp tục quát mắng chúng tôi mặc dù chúng tôi ko cầm máy chụp nữa. Quá quắt, chúng tôi gắt lại mấy câu thế là một chị nhanh miệng bảo: "Ruốc này chuyển ra bán Hà Nội chứ ko bán ở quê mình đâu. Mấy bà bên kia chửi tụi tao chứ không phải chửi mấy đứa đâu. Mà đừng quay lên tivi nha".

Chúng tôi im lặng, rảo bước ra xa chụp vài bức ảnh gành đá đỏ tại đây rồi vội lên xe ra về. Trả lại sự bình yên cho vùng biển đẹp và không mong chờ gì từ sự vô tâm của lãnh đạo địa phương nơi đây!".

Ngay khi được đăng tải chùm ảnh nhận được rất nhiều bình luận quan tâm. Đa phần các ý kiến đều tỏ ra bất ngờ, hốt hoảng, thậm chí còn sợ hãi khi hàng ngày phải chứng kiến cảnh thực phẩm bẩn, ướp hóa chất...

Độc giả Ngân Hoàng viết: "Trời ơi, sợ quá! Giờ có hàng trăm người bị ung thư toàn do ăn uống, do hóa chất mà ra. Dân mình sao lại toàn hại nhau thế này, mọi người hãy nghĩ lại vì đồng loại được không?".

Đồng quan điểm bạn trẻ Kỳ Anh tâm sự: "Thực sự đau lòng khi chứng kiến cảnh này. Năm trước đây thôi, người thân mình cũng ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác gây ra, mới đây nhất là anh Trần Lập, cũng tại thực phẩm. Những người bán hàng, người sản xuất đừng vì chút lợi ích bản thân mà hại dân ta như vậy. Đau lòng quá!".

Trái với quan điểm trên, một số ý kiến cho hay nếu người dân nhuộm tôm bằng màu thực phẩm tự nhiên, an toàn thì không có gì đáng lo cả. "Quê anh cũng có làm 'ruốc' - tôm bé xíu ... và đã từ lâu người dân nhuộm màu thực phẩm cho ruốc tạo cảm giác ngon miệng. Ở đây người dân dùng nước tăng lực dâu nhuộm, nếu được thì cũng không có nguy hiểm gì cả, trừ đó là sản phẩm của một công ty nào đó không được kiểm nghiệm... Một hành động chia sẻ nếu không đúng bản chất có thể gây thiệt hại nặng nề cho ngư dân", nickname Kha Anh Le cho hay.

Rất nhiều người cũng đồng tình và cho rằng khi cơ quan chức năng chưa vào cuộc, và xác định chất lạ người dân sử dụng để nhuộm tôm là gì, thì không nên tung tin đồn thật thiệt làm thiệt hại cho bà con nông dân. Trần Tĩnh viết: "Đồng quan điểm với bạn Kha Anh Le, nếu thực sự họ dùng màu thực phẩm tự nhiên, không độc hại mà lên án người ta thì tội nghiệp lại còn gây thiệt hại, mất công việc của bao ngư dân!".

Loạt ảnh được chị My Lê ghi lại vào lúc 1h chiều, ngày 15/3 trong một lần về quê săn ảnh.

Chị My Lê hiện là một người chơi nhiếp ảnh quê ở Phú Yên. Trước đó, chị cũng tổ chức nhiều chuyến đưa bạn bè nhiếp ảnh gia về quê mình săn ảnh. Như thường lệ, mỗi chuyến săn ảnh chị My Lê sẽ up theo từng loạt album có ghi thời gian địa điểm cụ thể những gì đã trải nghiệm trong chuyến hành trình.

Đã có nhiều ý kiến cho rằng tác giả đăng ảnh để "câu like", "để nổi tiếng", chia sẻ về điều này chị My Lê tâm sự: "Các bạn nói tôi câu like là không đúng, thích nổi tiếng cũng sai, thèm đọc còm tán thưởng cũng sai nốt! Vì nếu tôi ham hố sự nổi tiếng thì tôi đã post vào ngay khi vừa chụp xong chứ ko để đến bây giờ khi có thời gian tôi mới post. Những ảnh đó tôi chụp vào lúc 1h chiều, ngày 15/3 tại địa điểm như tôi đã thông tin.

Tôi thích dân quê tôi hiền lành chân chất như chính con người họ được sinh ra từ bao đời nay vậy! Tôi thích dân quê tôi ấm no, khỏe mạnh, có cuộc sống sung túc và hạnh phúc. Tôi cũng ao ước dân mình thoát nghèo, trẻ con được học hành, khỏe mạnh, người trung niên không phải ra đi vào cái tuổi hưởng dương... chỉ vì bệnh tật, ung thư...

Vậy nên, tôi nghĩ tôi phải sống có trách nhiệm với bản thân mình, với người thân mình và nhiều người khác nữa. Thấy việc bất thường nên tôi share hiện tượng sự việc mình nhìn thấy. Nếu chất màu đó không có hại, thì cần có sự cho phép sử dụng của chính quyền địa phương và địa phương cần thông báo rộng rãi để người tiêu dùng an tâm. Như thế, người dân nghèo cũng không phải lo lắng khi sử dụng chúng vì mục đích làm con ruốc bắt mắt với người tiêu dùng".

Lam Dương

Ảnh: Facebook