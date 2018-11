Ảnh hot 7/11: Con gái Hà Anh tròn xoe như gấu bông

Hoa hậu Tiểu Vy cảm ơn cô giáo dạy tiếng Anh: "Me with my English teacher! Thank you for always being patient with me, Iryna. Much more than English, which was what you were supposedly teaching me, you taught me that I could achieve more than what I or other people thought that I was capable of. I can do it and I will try my best to improve more and more in the future". (Tạm dịch: Tôi với giáo viên tiếng Anh của tôi! Cảm ơn vì đã luôn kiên nhẫn với tôi, Iryna. Những gì cô đã dạy tôi còn nhiều hơn cả tiếng Anh. Cô đã dạy tôi rằng tôi có thể đạt được nhiều hơn những gì tôi nghĩ hay người khác nghĩ rằng tôi có thể làm được. Tôi có thể làm điều đó và sẽ cố gắng hết sức cải thiện nhiều hơn nữa trong tương lai). Thời gian này, người đẹp đang tích cực chuẩn bị tham dự Miss World 2018.